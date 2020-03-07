Бизнес оценил потери из-за отмены форума в Петербурге

Сколько могут потерять организаторы ПМЭФа

В «Росконгрессе» на запрос РБК о затратах, связанных с отменой ПМЭФа, не ответили. Стоимость организации предыдущего форума (проходил с 6 по 8 июня 2019 года) «Росконгресс» предварительно оценивал в 2 млрд руб., но это было только 65% от общей стоимости форума, которая могла составлять около 3 млрд руб., писала Би-би-си. Две трети этих расходов покрывались за счет средств партнеров и участников, а остальное оплачивалось за счет регистрационных взносов.

Свои потери из-за отмены деловых форумов уже оценил Союз выставочных застройщиков — входящие в него 34 компании занимаются сооружением стендов для компаний, участвующих в этих мероприятиях. «С учетом того, что из-за угрозы коронавируса уже отменены крупный инвестиционный форум РИФ в Сочи, Ялтинский форум, а теперь и ПМЭФ, индустрия выставочных застройщиков потеряет суммарно более 10 млрд руб. без учета связанных индустрий, таких как кейтеринг, аренда мебели, цветочное оформление и т.д. Если учитывать потери и этих индустрий, то убытки возрастают до 15 млрд руб.», — констатировал исполнительный директор союза Андрей Амбарцумян.

По его словам, в результате недополучения средств последует сокращение штата во многих компаниях, связанных с организацией ПМЭФа и других форумов, в казну не поступит более 1 млрд руб. налогов. 4 февраля союз направил письмо Чернышенко, в котором попросил возместить стоимость произведенного оборудования и убытки, понесенные в связи с переносом сроков РИФа.

Что будет со взносами участников и спонсоров

Генеральным партнером форума в 2020 году должен был выступить Тинькофф Банк, рассказал РБК его представитель. «Тинькофф» планировал установить большой собственный стенд, но отмена форума на банке никак не отразилась: «Времени было еще достаточно, поэтому на нас отмена форума никак не повлияла: гостиницы мы не бронировали, подрядчиков на установку стендов нашли, но работу еще не оплатили». Источник, близкий к банку, утверждает, что «Тинькофф» уже заключил партнерский договор с «Росконгрессом» и оплатил организационный взнос, но «Росконгресс», по его словам, в таких случаях всегда возвращает взнос, поскольку это классический форс-мажор.

Другой источник РБК сообщил, что еще одним генеральным партнером должен был быть «Яндекс», его представитель отказался от комментариев. Представитель «Северстали» сообщил РБК, что компания изучала спонсорские пакеты, но деньги за партнерство пока не вносила.

За три месяца до начала форума компании-спонсоры обычно уже бронируют проживание, утверждает источник, близкий к нескольким крупным участникам ПМЭФа. Но большинство опрошенных РБК крупных компаний, планировавших участвовать в форуме, пока даже не бронировали гостиницы. «Разговоры про возможную отмену форума ходили уже месяц после отмены форума в Сочи, так что ждали и не бронировали», — сказал источник РБК в крупной госкомпании. Представители «Роснано» и Газпромбанка уточнили, что не бронировали и не оплачивали гостиницы на ПМЭФ. Пресс-служба ВТБ также сообщила, что группа не резервировала места в гостиницах Петербурга и не понесет других финансовых потерь, связанных с отменой ПМЭФа. «Интер РАО» обычно занималась подготовкой к ПМЭФу в марте и пока не оплачивала билеты и гостиницы, сообщил РБК представитель компании. Ничего не оплачивали к форуму ФСК («дочка» «Россетей») и «Роснефть», сказали РБК представитель ФСК и источник, близкий к «Роснефти» (представитель «Роснефти» отказался от комментариев).

В числе тех, кто уже оплатил подготовку к ПМЭФу, — группа «Сафмар» Михаила Гуцериева и «Россети», отметили два источника, близких к этим компаниям. «Россети» внесли оплату частично и надеются вернуть все деньги. «Сафмар» также планирует сделать возврат, но неясно, сколько можно будет вернуть, объяснил источник, близкий к группе. Представители компаний отказались от комментариев.

Сколько потеряют отели

В дни проведения ПМЭФа в Петербурге оказывают большое количество сервисных услуг, прежде всего речь идет об услугах ресторанов и отелей. Экономический форум — одно из главных событий, как и белые ночи, на которых петербургские отели зарабатывали, и его отмена — печальная новость для отельеров, констатировал руководитель управляющей компании Hotel Consulting Роман Сабиржанов. По его словам, в даты проведения форума весь номерной фонд Петербурга — от пятизвездочных отелей до хостелов — выкупался на 100%. Ажиотаж вокруг ПМЭФа можно сравнить с чемпионатом мира по футболу 2018-го: в преддверии ПМЭФа многие отели повышали цены на 30–40%, потому что «спрос безумный». ПМЭФ, который длится всего несколько дней, приносит петербургским отельерам около 10% годовой прибыли, оценил Сабиржанов. По его мнению, крупные отели, где проживание было оплачено заранее и по контракту, могут пойти на компромисс и вернуть клиентам часть денег, но вернуть 100% суммы за проживание не получится.

Гостиницы высокого ценового сегмента, где останавливаются самые важные делегации, за четыре дня проведения ПМЭФа зарабатывали до 20% годовой выручки с аренды номеров, утверждает партнер департамента гостиничного бизнеса и туризма компании Cushman & Wakefield Марина Усенко. Из-за высокого спроса гостиницы в это время поднимают цены в три раза по сравнению с низким сезоном (бывает, например, в январе после праздников) и продают номера только пакетами — можно забронировать сразу все четыре дня, уточнила Усенко.

Во время форума заполнены не только премиальные гостиницы, но и другие средства размещения, включая апартаменты, поэтому отмена форума, по ее мнению, отразится на всех. Но в наступление мертвого сезона она не верит, поскольку ПМЭФ проходит во время белых ночей — самого высокого туристического сезона для города. «Думаю, в этом году в сезон отели все равно будут заполнены, просто они не получат сверхприбыли, которую получают в дни ПМЭФа», — полагает Усенко.

До официального заявления об отмене форума коронавирус был «другом для премиальных гостиниц Петербурга», утверждает генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция» Юнис Теймурханлы: январь, февраль и март были рекордными по загрузке, а выручка отеля была на 20% больше, чем в этот же период прошлого года, и на 11% превысила план. Такой ажиотаж он объясняет тем, что россияне отказываются от поездок в Азию и Европу и остаются в стране — сейчас это основная часть гостей в Петербурге. Но отмена ПМЭФа стала переломным моментом: речь может идти о миллионах рублей упущенных отелями доходов, конкретно у «Гельвеции» выручка за дни форума составляет около 7% всей годовой выручки, говорит Теймурханлы.

Если масштаб бедствия ограничится отменой экономического форума, то можно говорить «о пессимистическом, но не апокалиптическом сценарии»: гостиницы «накопили жирок» за счет непредвиденно хорошего низкого сезона и смогут компенсировать выпавший доход повышением цен на другие дни высокого сезона. Если же будут отказы в туристических группах, если отменят чемпионат Европы по футболу (в июне—июле в Петербурге должны пройти три групповых матча и один четвертьфинал), то гостиницы ждет обвал — придется сокращать бюджеты на развитие и переходить к экономии операционных затрат, обеспокоен генеральный менеджер «Гельвеции».

Гендиректор гостиницы «Астория» Герольд Хельд также отметил, что ПМЭФ — одно из самых важных мероприятий для отелей класса люкс в Петербурге: на нем гостиницы зарабатывают существенную часть годового бюджета — как с номеров, так и от загрузки ресторанов, конференц-залов и всех остальных услуг, поэтому потери от отмены будут очень серьезными. Компенсировать их за счет привлечения других туристов вряд ли получится на фоне сокращения из-за вспышки COVID-19 числа путешественников по всему миру. Гостям, которые хотят отменить поездки, «Астория» предлагает перенести даты бронирования на более поздний срок (в течение года) и оставить предоплаченную сумму в качестве депозита.

Что будет с доходами ресторанов

Заполняемость ресторанов Петербурга в дни проведения форума достигает 100%, отметили в пресс-службе ресторанного холдинга Ginza Project. Отмена ПМЭФа, безусловно, повлияет на бизнес-показатели в этом году, считают в Ginza Project, не уточняя конкретных показателей: во время форума рестораны компании в Петербурге пользовались популярностью у иностранных гостей и проводили специальные мероприятия.

Для хороших ресторанов ПМЭФ давал дополнительный бонус к выручке в размере как минимум 15–20%, утверждает владелец Novikov Group Аркадий Новиков, у которого в Петербурге три ресторана — Francesco, Nama и «Сыроварня Санкт-Петербург». Отмена форума не даст местным ресторанам возможность заработать лишние деньги, «но и без форума люди работают, и нормально», считает Новиков.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров настроен более пессимистично: по его словам, из-за ситуации с коронавирусом поток посетителей в ресторанах сейчас сократился на 30%. Февраль, март и апрель — месяцы, когда потребители немного отходят от расходов после новогодних праздников и начинают ходить в рестораны, так что рестораторы могут «накопить жирок» перед провалом в мае и июне. Рестораторов обязали закупить средства для борьбы с коронавирусом, и у них, по словам Бухарова, не хватает оборотного капитала, чтобы заплатить налоги, — отельеры хотят попросить государство о налоговых каникулах.