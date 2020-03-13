В Ленинградской области выявили первого заразившегося коронавирусом

Заразившейся оказалась россиянка, вернувшаяся из Италии, где произошла крупнейшая в Европе вспышка нового коронавируса

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Ленинградской области зарегистрировали первый случай заражения новым коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона, передает ТАСС.

Заболевшей оказалась жительница города Кудрово, вернувшаяся из Италии. Сейчас женщина находится в удовлетворительном состоянии, ее поместили в Боткинскую больницу.

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