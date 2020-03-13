Общество , 13 мар, 14:24
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В Ленинградской области выявили первого заразившегося коронавирусом
Заразившейся оказалась россиянка, вернувшаяся из Италии, где произошла крупнейшая в Европе вспышка нового коронавируса
В Ленинградской области зарегистрировали первый случай заражения новым коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона, передает ТАСС.
Заболевшей оказалась жительница города Кудрово, вернувшаяся из Италии. Сейчас женщина находится в удовлетворительном состоянии, ее поместили в Боткинскую больницу.
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