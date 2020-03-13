ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции

По прогнозу регулятора, низкая в последние месяцы инфляция может ускориться, однако под влиянием возросшей неопределенности и принимаемых Центробанком мер внутренний рынок может стать основным дезинфляционным фактором

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Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf).

С начала марта сильно изменились внешние условия: за пределы Китая распространилась эпидемия коронавируса, а после развала сделки ОПЕК+ произошли резкие перемены на нефтяном рынке, отметили в Центробанке.

«Вызванное этими событиями ослабление рубля является существенным, но краткосрочным проинфляционным фактором», — указано в докладе регулятора.

На фоне падения стоимости нефти произошло ослабление российской валюты. 9 марта доллар впервые с 2016 года торговался по 75 руб., евро — по 85 руб.

Центробанк ожидает, что низкая в последние месяцы инфляция может превысить прогнозировавшийся на конец 2020 года прогноз в 3,5–4%.