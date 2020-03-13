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Экономика ,  
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ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции

По прогнозу регулятора, низкая в последние месяцы инфляция может ускориться, однако под влиянием возросшей неопределенности и принимаемых Центробанком мер внутренний рынок может стать основным дезинфляционным фактором
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Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf).

С начала марта сильно изменились внешние условия: за пределы Китая распространилась эпидемия коронавируса, а после развала сделки ОПЕК+ произошли резкие перемены на нефтяном рынке, отметили в Центробанке.

«Вызванное этими событиями ослабление рубля является существенным, но краткосрочным проинфляционным фактором», — указано в докладе регулятора.

На фоне падения стоимости нефти произошло ослабление российской валюты. 9 марта доллар впервые с 2016 года торговался по 75 руб., евро — по 85 руб.

Центробанк ожидает, что низкая в последние месяцы инфляция может превысить прогнозировавшийся на конец 2020 года прогноз в 3,5–4%.

Однако рост цен может снизиться на фоне выраженного замедления глобальной экономики, а также влияния возросшей неопределенности и произошедшего ужесточения денежно-кредитных условий на динамику внутреннего спроса, отметили в Банке России.

Из-за колебаний на мировом рынке, вызванных развалом сделки ОПЕК+, ЦБ 9 марта временно отказался от закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила. В течение 30 дней он не будет проводить регулярные, а также отложенные в 2018 году покупки.

ЦБ начал продажу валюты на фоне обвала цен на нефть
Экономика

10 марта на фоне нестабильной обстановки на мировых рынках регулятор начал упреждающую продажу валюты. В следующие два дня Минфин продал ее на внутреннем рынке на 7,2 млрд руб.

Эти действия зампред правления ЦБ Ксения Юдаева объяснила предоставлением «дополнительной гибкости финансовым институтам» и «большего комфорта для рынка». По ее словам, российская финансовая система устойчива к колебаниям: банки накопили достаточные запасы капитала и ликвидности, а бюджет — существенные золотовалютные резервы.

Автор: Виктория Полякова
Теги: ЦБ, ослабление рубля
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