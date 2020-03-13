ЦБ раскрыл размер валютных интервенций 11 марта

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Минфин 11 марта продал валюту на внутреннем рынке на 3,6 млрд руб., следует из данных ЦБ.

Также Банк России 13 марта провел аукцион РЕПО «тонкой настройки» в объеме 500 млрд руб., сообщается на сайте ЦБ.

Упреждающая продажа валюты проводится с 10 марта в рамках бюджетного правила. Это решение было принято исходя из ситуации на нефтяном рынке и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ). Центробанк будет продавать иностранную валюту до тех пор, пока не начнутся ее регулярные продажи из средств ФНБ.

Из-за колебаний на мировом рынке, вызванных развалом сделки ОПЕК+, ЦБ 9 марта отказался от закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на 30 дней. В это время Центробанк не будет проводить регулярные, а также отложенные в 2018 году покупки.