ЦБ раскрыл размер валютных интервенций 11 марта
Минфин 11 марта продал валюту на внутреннем рынке на 3,6 млрд руб., следует из данных ЦБ.
Также Банк России 13 марта провел аукцион РЕПО «тонкой настройки» в объеме 500 млрд руб., сообщается на сайте ЦБ.
Упреждающая продажа валюты проводится с 10 марта в рамках бюджетного правила. Это решение было принято исходя из ситуации на нефтяном рынке и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ). Центробанк будет продавать иностранную валюту до тех пор, пока не начнутся ее регулярные продажи из средств ФНБ.
Из-за колебаний на мировом рынке, вызванных развалом сделки ОПЕК+, ЦБ 9 марта отказался от закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на 30 дней. В это время Центробанк не будет проводить регулярные, а также отложенные в 2018 году покупки.