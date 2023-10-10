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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Число погибших в секторе Газа палестинцев превысило 700 человек

В секторе Газа от ударов Израиля погибли 704 человека
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Mohammed Salem / Reuters
Фото: Mohammed Salem / Reuters

Число палестинцев, погибших в секторе Газа от атак израильской армии, выросло до 704, ранения получили 3,9 тыс. человек, сообщает палестинское информагентство WAFA.

Накануне Минздрав Палестины заявлял о 560 погибших и 2,9 тыс. пострадавших в секторе Газа.

В Израиле от атак боевиков палестинского движения ХАМАС, по последним данным газеты Haaretz, погибли 900 человек, еще 2,4 тыс. получили ранения.

Среди погибших в Израиле есть и граждане других государств, в том числе один россиянин. В посольство России в Тель-Авиве поступили обращения от родственников девяти россиян, с которыми пропала связь. Четверо граждан России находятся в списках пропавших без вести.

Россияне есть и среди заложников боевиков ХАМАС. За последние три дня более 100 человек были взяты в плен, сообщал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. Представитель военного крыла движения Абу Убейда предупреждал, что в ответ на каждый «удар без предупреждения» со стороны Израиля казнят по одному заложнику. ХАМАС и Москва наладили контакт по вопросу пленных израильтян с российскими паспортами.

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Теги
Израиль Палестина ХАМАС сектор Газа погибшие
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