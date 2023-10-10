В ООН заявили, что международное право запрещает блокаду Газы
Блокада сектора Газа, которую решил устроить Израиль, запрещена международным гуманитарным правом, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Его заявление опубликовала пресс-служба ООН.
«Введение блокады, которая ставит под угрозу жизнь гражданских лиц, лишая их товаров, необходимых для их выживания, запрещено международным гуманитарным правом», — заявил Тюрк.
Он подчеркнул, что любые ограничения на передвижение людей и товаров для осуществления блокады «должны быть оправданны военной необходимостью или иным образом могут быть приравнены к коллективному наказанию».
9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о решении властей устроить полную блокаду сектора Газа в связи с нападением со стороны палестинского движения ХАМАС. «Не будет ни электричества, ни воды, ни топлива — все будет закрыто», — заявил он.
В тот же день спустя несколько часов министр энергетики Израиля Исраэль Кац сообщил, что отдал приказ немедленно прекратить подачу воды в Газу. Подачу электричества и поставки топлива приостановили за день до этого, 8 октября, уточнил он.
По данным ООН, с начала войны ХАМАС и Израиля более 187 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа. Из них более 137 тыс. человек скрылись от обстрелов израильской армии в школах и специальных учреждениях Ближневосточного агентства ООН. В Газе погибли 770 человек, на Западном берегу реки Иордан — 18 человек, в обоих регионах пострадали более 4 тыс. человек, следует из последних данных Минздрава Палестины.
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