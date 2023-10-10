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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В ООН заявили, что международное право запрещает блокаду Газы

ООН: блокада сектора Газа Израилем запрещена международным правом
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Mohammed Salem / Reuters
Фото: Mohammed Salem / Reuters

Блокада сектора Газа, которую решил устроить Израиль, запрещена международным гуманитарным правом, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Его заявление опубликовала пресс-служба ООН.

«Введение блокады, которая ставит под угрозу жизнь гражданских лиц, лишая их товаров, необходимых для их выживания, запрещено международным гуманитарным правом», — заявил Тюрк.

Он подчеркнул, что любые ограничения на передвижение людей и товаров для осуществления блокады «должны быть оправданны военной необходимостью или иным образом могут быть приравнены к коллективному наказанию».

9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о решении властей устроить полную блокаду сектора Газа в связи с нападением со стороны палестинского движения ХАМАС. «Не будет ни электричества, ни воды, ни топлива — все будет закрыто», — заявил он.

В тот же день спустя несколько часов министр энергетики Израиля Исраэль Кац сообщил, что отдал приказ немедленно прекратить подачу воды в Газу. Подачу электричества и поставки топлива приостановили за день до этого, 8 октября, уточнил он.

По данным ООН, с начала войны ХАМАС и Израиля более 187 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа. Из них более 137 тыс. человек скрылись от обстрелов израильской армии в школах и специальных учреждениях Ближневосточного агентства ООН. В Газе погибли 770 человек, на Западном берегу реки Иордан — 18 человек, в обоих регионах пострадали более 4 тыс. человек, следует из последних данных Минздрава Палестины.

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Теги
сектор Газа Палестина Израиль Блокада ООН
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