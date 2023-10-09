Евросоюз приостановит помощь Палестине после нападения ХАМАС на Израиль
Европейская комиссия пересмотрит решение о выделении финансовой помощи на сумму €691 млн палестинцам и немедленно приостановит выплаты из-за нападения движения ХАМАС на Израиль, сообщает Reuters.
«Масштаб террора и жестокости против Израиля и его народа стали поворотным моментов [для принятия этого решения]», — написал ранее комиссар ЕС по расширению и политике добрососедства Оливер Вархел в соцсети X (ранее Twitter).
Европа — основной донор помощи для палестины, отметило агентство. По данным ООН, около 2,1 млн человек, в том числе 1 млн детей, в стране нуждаются в гуманитарной помощи.
О решении приостановить помощь Палестине ранее сообщила Германия, ее поддержала Австрия. «Мы старались сделать так, чтобы наша поддержка людей на палестинских территориях служила миру, а не террористам», — сообщила немецкий министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце.
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