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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Франция выступила против заморозки помощи ЕС населению Палестины

МИД Франции выступил против заморозки помощи ЕС палестинскому населению
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Франция сообщила Еврокомиссии, что выступает за продолжение помощи палестинскому народу и не поддерживает ее приостановку в ответ на операцию Палестины в Израиле
Фото: Asanka Ratnayake / Getty Images
Фото: Asanka Ratnayake / Getty Images

Франция не поддерживает приостановку помощи палестинскому населению в ответ на начало военной операции Палестины в Израиле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французский МИД.

«Мы не выступаем за приостановление помощи, которая непосредственно приносит пользу палестинскому народу, и вчера мы ясно дали это понять Европейской комиссии», — говорится в заявлении министерства.

Другие европейские страны, такие как Германия и Австрия, напротив, объявили о решении приостановить помощь Палестине. Министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце объяснила, что Берлин рассчитывал, что поддержка людей на палестинских территориях послужит «миру, а не террористам».

Накануне, 9 октября, комиссар ЕС по расширению и политике добрососедства Оливер Вархел объявил, что Еврокомиссия пересмотрит решение о выделении финансовой помощи на сумму €691 млн палестинцам и немедленно приостановит выплаты.

По его словам, на это решение повлиял «масштаб террора и жестокости против Израиля и его народа».

Европа — основной донор помощи для Палестины, отмечает Reuters. По данным ООН, около 2,1 млн человек, в том числе 1 млн детей, в стране нуждаются в гуманитарной помощи.

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Однако позднее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил, что ЕС продолжит выплачивать жителям Палестины причитающиеся им деньги. Он отметил, что приостановка выплат стала бы наказанием для всех палестинцев, а также нанесла бы ущерб интересам Евросоюза в регионе.

Боевики движения ХАМАС 7 октября нанесли массированные удары по территории Израиля, атаковали приграничные города и поселки, взяли в заложники солдат и местных жителей. В ответ в Израиле начали контртеррористическую операцию «Железные мечи». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации пообещал, что «враг заплатит беспрецедентную цену».

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац поручил немедленно прекратить подачу воды в сектор Газа. За день до этого была прекращена подача электричества и поставки топлива.

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Виктория Громова Виктория Громова
Франция Палестина помощь население Еврокомиссия
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