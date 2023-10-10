Франция выступила против заморозки помощи ЕС населению Палестины
Франция не поддерживает приостановку помощи палестинскому населению в ответ на начало военной операции Палестины в Израиле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французский МИД.
«Мы не выступаем за приостановление помощи, которая непосредственно приносит пользу палестинскому народу, и вчера мы ясно дали это понять Европейской комиссии», — говорится в заявлении министерства.
Другие европейские страны, такие как Германия и Австрия, напротив, объявили о решении приостановить помощь Палестине. Министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце объяснила, что Берлин рассчитывал, что поддержка людей на палестинских территориях послужит «миру, а не террористам».
Накануне, 9 октября, комиссар ЕС по расширению и политике добрососедства Оливер Вархел объявил, что Еврокомиссия пересмотрит решение о выделении финансовой помощи на сумму €691 млн палестинцам и немедленно приостановит выплаты.
По его словам, на это решение повлиял «масштаб террора и жестокости против Израиля и его народа».
Европа — основной донор помощи для Палестины, отмечает Reuters. По данным ООН, около 2,1 млн человек, в том числе 1 млн детей, в стране нуждаются в гуманитарной помощи.
Однако позднее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил, что ЕС продолжит выплачивать жителям Палестины причитающиеся им деньги. Он отметил, что приостановка выплат стала бы наказанием для всех палестинцев, а также нанесла бы ущерб интересам Евросоюза в регионе.
Боевики движения ХАМАС 7 октября нанесли массированные удары по территории Израиля, атаковали приграничные города и поселки, взяли в заложники солдат и местных жителей. В ответ в Израиле начали контртеррористическую операцию «Железные мечи». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации пообещал, что «враг заплатит беспрецедентную цену».
Министр энергетики Израиля Исраэль Кац поручил немедленно прекратить подачу воды в сектор Газа. За день до этого была прекращена подача электричества и поставки топлива.
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