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Война Израиля с Хамасом 2023 ,  
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Израиль решил отключить свет сектору Газа

Минэнерго Израиля отключит подачу электричества в сектор Газа
Сюжет
Война Израиля с Хамасом 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Газа, Палестина
Газа, Палестина (Фото: Mohammed Salem / Reuters)

Минэнерго Израиля ограничит поставки электроэнергии в сектор Газа, такой приказ подписал министр Исраэль Кац, об этом он сообщил в Х (бывший Twitter).

«Того, что было, не будет», — подчеркнул министр.

Кац назвал 7 октября стало «очень тяжелым днем» для страны и граждан. Он отметил, что прежде Израиль всегда переживал подобные времена и наносил ответный удар: «Мы больше не в изгнании. У нас есть власть, и мы будем ее использовать».

Сектор Газа и остальная Палестина сильно зависит от Израиля в поставках электроэнергии, отмечал Европарламент. Расходы на топливо и энергоносители для палестинцев являются одними из самых высоких в регионе. На Израильскую электрическую корпорацию (IEC) приходится около 88% потребления в стране.

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Израиль сектор Газа электричество электроэнергия
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