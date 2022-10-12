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WSJ узнала о попытке США отложить решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти

WSJ: США предлагали отложить решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на месяц
Власти Саудовской Аравии решительно отказали США, пишет издание. Эр-Рияд расценил просьбу Вашингтона как политический трюк администрации Байдена в преддверии промежуточных выборов в США
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

США предлагали Саудовской Аравии на месяц отложить принятие решения ОПЕК+ снизить объемы добычи нефти. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По словам собеседников издания, в ответ Вашингтон получил решительное «нет». Власти США предупредили Эр-Рияд, что сокращение добычи нефти будет расценено как явный выбор встать на сторону России в конфликте на Украине.

Власти Саудовской Аравии расценили просьбу Вашингтона как политический шаг администрации президента США Джо Байдена с целью избежать плохих новостей в преддверии промежуточных выборов в США, от которых зависит контроль над Конгрессом, отмечает WSJ.

Вместо этого, по данным источников, королевство обратилось к союзникам по ОПЕК с просьбой одобрить решение, целью которого является сокращение добычи на 2 млн баррелей в день.

Материал дополняется

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Виктория Тютина Виктория Тютина
США ОПЕК нефть добыча
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