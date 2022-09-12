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Reuters узнал о плане ЕК ввести «лимит дохода» для энергостанций в Европе

Под ограничения доходов могут попасть солнечные, геотермальные, ядерные и некоторые гидроэлектростанции. Все сверхдоходы Еврокомиссия планирует потратить на помощь потребителям, столкнувшихся с ростом цен на электричество
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Еврокомиссия (ЕК) разработала план по введению лимитированного дохода для энергостанций, которые не работают на газе, включая солнечные, геотермальные, ядерные и некоторые гидроэлектростанции. Об этом со ссылкой на проект документа сообщает Reuters.

По данным агентства, за счет ограничения сверхдоходов европейских электрогенерирующих компаний в ЕК рассчитывают поддержать потребителей, столкнувшихся с резким ростом цен на электричество.

Также ЕК потребует от таких компаний сделать «вклад солидарности» в специальный фонд, средства из которого страны смогут потратить на меры по смягчению последствий энергетического кризиса. Проект предложения может быть опубликован Брюсселем уже на этой неделе.

В Минэнерго сочли, что Европа не откажется от газа из России до 2027 года
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Фото:MARTIN DIVISEK / EPA / ТАСС

Рост мировых цен на электроэнергию в Европе продолжается с конца февраля, когда ЕС в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввел против Москвы санкции. За этим последовало снижение, а позже и полное прекращение прокачки газа по «Северному потоку», рост цен на ископаемое топливо и рекордная инфляция. Ситуацию в европейской экономике осложняет сильнейшая засуха в центральной и южной частях региона.

В некоторых странах Европы из-за резкого роста цен на газ и, как следствие, на электроэнергию сократилось производство на заводах, а многие из них оказались на грани закрытия. В июле страны — члены ЕС согласились сократить потребление газа на 15% по сравнению со средними показателями за последние пять лет с 1 августа по 31 марта 2023 года.

Москва в ответ на ограничительные меры Запада перевела расчеты за газ для недружественных стран (в список таких государств входит весь ЕС) в рубли. После отказа некоторых стран, в том числе Финляндии, Нидерландов, Польши, Дании и Болгарии, платить в российской валюте «Газпром» прекратил поставки. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце июля утверждала, что в общей сложности прокачка газа была прекращена в 12 стран ЕС.

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