Путин заявил о росте числа россиян с риском увольнения

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Ситуация на рынке труда в России «более чем стабильная», уровень безработицы находится на исторических минимумах, однако растет число людей с риском увольнения с работы, заявил в ходе совещания по экономическим вопросам президент России Владимир Путин. Стенограмму опубликовала пресс-служба Кремля.

«Обращаю внимание: сейчас в так называемом простое, в вынужденных отпусках или заняты неполный рабочий день — это почти 234 тыс. работников. Это почти вдвое больше, чем в начале года. Понятно, что в масштабах страны это все-таки небольшие цифры, но для конкретных отраслей, для предприятий и населенных пунктов сложности возникают серьезные», — сказал Путин.

При этом он указал стабильную ситуацию на рынке труда. «Даже более чем стабильную: уровень безработицы находится на исторических минимумах — в мае–июле это было всего 3,9 процента», — указал он.

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