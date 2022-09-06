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Решетников рассказал о сценарии «все страхи мира» для экономики России

Bloomberg писал, что подготовленный для правительства отчет предусматривает три экономических сценария, один из которых исключает рост вплоть до 2030 года. Решетников предложил к ним относиться как к рабочим «страшилкам»
Фото: Александр Земляниченко / AP
Фото: Александр Земляниченко / AP

Министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах Восточного экономического форума прокомментировал статью Bloomberg.о трех сценариях развития российской экономики. По данным агентства, эксперты представили российскому правительству доклад с тремя сценариями последствий санкций, каждый из которых исключает рост ВВП минимум до 2024 года.

«Мы всегда считали и считаем разные сценарии. Есть сценарий «все страхи мира». Но надо понимать, что мы используем эти сценарии в том числе, чтобы сравнивать, что будет, если мы реализуем или не реализуем те или иные программы. К ним надо относиться как к «страшилкам» рабочим что-ли», — заявил Решетников.

По словам министра, опубликованные агентством сценарии — это аналитические расчеты, которые использовались властями для расчета, «что будет, если мы не будем сопротивляться и ничего не будем делать». «Тогда переход в зону роста затягивается», — объяснил Решетников.

Базовый сценарий Минэкономразвития предполагает небольшой спад ВВП по итогам 2022 года, сказал он. В 2023–2024 будет устойчивый переход к росту с его выходом на траекторию 3% после 2026 года, считает Решетников.

«В итоге у нас рост [ВВП] в 2030 году к 2021 году в базовом сценарии закладывается 17%. Более того, это именно базовый сценарий, он основан на реализации программ, решения по которым уже приняты или принимаются. Он уже декомпозирован по всем отраслям, то есть мы конкретно понимаем, что мы получим в туризме, добыче, в обработке», — сказал министр.

По его словам, объем инвестиций должен вырасти на 30% за это время, реальные доходы — на 20%.

Россия может столкнуться с более глубокой и длительной рецессией по мере увеличения влияния американских и европейский санкций, говорится в отчете, подготовленном для российского правительства, писал Bloomberg. Документ, по данным агентства, является результатом работы официальных лиц и экспертов и был представлен на закрытой встрече в правительстве 30 августа.

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В отчете говорится, что реальные перспективы роста экономики России ограничены, а рецессия продлится как минимум до 2024 года. В документе представлены три сценария. «Целевой» предусматривает падение ВВП на 2,9% в 2022 году, на 3,8% в 2023 году и на 1,3% в 2024 году с последующим ростом до 16,9% к 2030 году. «Инерционный» предполагает сокращение экономики, а 3,5% в 2022 году, на 8,3% в 2023 году и рост до 3,7% к 2030 году. В «стрессовом» сценарии предусматривается рецессия российской экономики вплоть до 2030 года.

Все три сценария предусматривают дальнейшее усиление санкций, в том числе введение их со стороны стран, которые ранее считались нейтральными, писало агентство.

В середине августа РБК писал, что Минэкономразвития разработало проект прогноза социально-экономического развития России, согласно которому, в 2022 и 2023 годах ВВП будет снижаться (на 4,2 и 2,7% соответственно, а в 2024 году — вернется к росту (на 3,7%). В мае министерство ожидало, что сокращение экономики в 2022 и 2023 годах составит 7,8 и 0,7% соответственно.

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Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
При участии
Кирилл Соколов
экономика России Максим Решетников Минэкономразвития рецессия прогноз
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