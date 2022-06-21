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Общество ,  
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Минтруд сообщил о росте числа безработных в России

Глава Минтруда Котяков: в России выросло число безработных
Количество официально зарегистрированных безработных в июне превысило средний показатель за последние месяцы, сообщил сенаторам глава Минтруда. Он отметил тенденцию, но точных цифр о росте безработицы не назвал
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Напряжение на рынке труда в России в июне начало постепенно расти. Об этом, выступая на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

«Мы видим, что напряжение на рынке труда постепенно начинает расти», — сказал он.

Министр отметил, что с 1 марта по 1 июня в России регистрировали 660–680 тыс. новых безработных в месяц.

«Это в принципе очень низкие показатели для российской экономики. <...> уже в июне мы начали наблюдать определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости», — сказал министр, но точные цифры не назвал.

Путин указал Чибису на «почему-то» высокий уровень безработицы в области
Политика
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

По его словам, на рынок труда во многом оказывают давление компании с иностранным участием. «Определенное давление» на российский рынок труда началось в марте—апреле, тогда были предприняты дополнительные меры со стороны правительства, отметил Котяков.

В начале мая Котяков сообщил президенту Владимиру Путину, что почти 100 тыс. работающих россиян находятся в режиме простоя, а около 110 тыс. — в формате неполной занятости.

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Как пояснил глава Минэкономразвития Максим Решетников, ситуация на рынке труда пока стабильна, но это «не должно обманывать». По его словам, если кризис спроса затянется, предприятия будут вынуждены сокращать сотрудников. Пока же они «просто терпят убытки в ожидании перенастройки», указал он.

Глава Минэкономразвития заявил о риске роста безработицы в России
Экономика
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

По оценке Центра стратегических разработок (ЦСР), иностранный бизнес формирует в России 2 млн рабочих мест, еще 4–6 млн человек связаны с ним косвенно. Из-за приостановки деятельности иностранных компаний, где работают в общей сложности 350 тыс. человек, по состоянию на начало июня в фактическом простое уже находились 120–150 тыс. человек, отмечали в ЦСР.

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Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Юлия Выродова Юлия Выродова
Минтруд безработица статистика

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