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Что будет с экономикой и сколько людей уволили: опрос ведущих бизнесменов
До конца года экономика будет восстанавливаться, но дружественные страны всех потерь бизнеса от санкций не компенсировали. РБК провел опрос членов правления и бюро РСПП о текущей ситуации в их компаниях и перспективах
Кто отвечал на вопросы
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) — главная общероссийская организация, представляющая интересы бизнеса из различных секторов экономики: ТЭК, машиностроение, инвестиционно-банковская сфера, строительство, легкая и пищевая промышленность, сфера услуг и т.д. РСПП объединяет тысячи крупнейших российских компаний — представителей промышленных, научных, финансовых и коммерческих организаций во всех регионах России. В анонимном опросе, который проводился в период с 18 по 28 августа, принимали участие члены правления и бюро союза (их около 200 человек).