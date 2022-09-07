Что будет с экономикой и сколько людей уволили: опрос ведущих бизнесменов

До конца года экономика будет восстанавливаться, но дружественные страны всех потерь бизнеса от санкций не компенсировали. РБК провел опрос членов правления и бюро РСПП о текущей ситуации в их компаниях и перспективах