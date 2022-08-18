Минтруд спрогнозировал пик роста напряжения на рынке труда на конец года

Пик напряженности на рынке труда придется на конец года, прогнозирует Минтруд. Но сейчас ситуация стабильна и ведомство планирует сократить финансирование мероприятий по обучению работников, которые рискуют остаться без работы

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Минтруд с учетом «динамики изменения ситуации с занятостью населения» спрогнозировал пик роста напряженности на рынке труда на конец 2022 — начало 2023 года, следует, как передает ТАСС, из проекта распоряжения правительства.

В этом же документе ведомство указывает на необходимость «своевременно принять меры по поддержке занятости населения и рынка труда» в условиях санкций: поддержать работников, оказавшихся под риском увольнения, и тех, кто уже потерял работу.

Минтруд отметил, что к 25 июля в России лишь 17 тыс. человек заключили договоры на обучение в рамках «реализации мероприятий по обучению работников промышленных предприятий» — это 13,8% от плановой численности. Низкие темпы реализации планов в министерстве связали в том числе с сохранением относительно стабильной ситуации на рынке труда.

«За последний месяц численность работников, находящихся под риском увольнения, снизилась на 5% и составила 310,7 тыс. человек», — говорится в документе. Поэтому ведомство предложило снизить численность участников таких мероприятий со 125 тыс. человек до 35,1 тыс. человек, а объемы финансирования — с 7,373 млрд до 1,667 млрд руб.

В мае и июне безработица в России достигла минимума (3,9%) за период наблюдений с 1991 года. В апреле этот показатель составлял 4%, в марте и феврале — 4,1%, в январе — 4,4%, а до этого — 4,3% (такой уровень держался с сентября и на тот момент считался историческим минимумом). При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников в июне заявлял, что эти цифры не должны обманывать: стабильность на рынке труда обусловлена тем, что компании «просто терпят убытки в ожидании перенастройки», и в условиях санкций риски роста безработицы в стране существуют.

21 июня глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что на рынке труда в России начало постепенно расти напряжение и с 1 марта по 1 июня в стране регистрировали 660–680 тыс. новых безработных в месяц. Решетников в начале августа предупредил, что уровень безработицы осенью поднимется, но ситуация, по его словам, полностью контролируется.