Минэкономики зафиксировало падение ВВП на 4,9% в июне

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В июне ВВП России снизился на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Минэкономразвития. В целом за второй квартал российская экономика сократилась на 4%.

Министерство третий раз за год сообщает о снижении ВВП за месяц: в апреле оно составило 2,8% (оценку уточнили с минус 3%), а в мае — 4,3%.

По данным ведомства, несмотря на спад ВВП, показатели добывающей промышленности в июне улучшились: добыча полезных ископаемых выросла на 2,7% (после майского падения на 2,4%), то же касается показателей нефтепереработки.

В отраслях обрабатывающей промышленности ситуация неравномерна: в ряде отраслей, ориентированных на внутренний спрос (таких как фармацевтика) выпуск сохранялся выше прошлогодних уровней, в то же время ускорился спад в сферах деревообработки, химической отрасли, металлургического производства, автомобилестроения, легкой промышленности и производства мебели.

Из базовых отраслей экономики сильный спад наблюдался в оптовой торговле (минус 18,3% год к году в июне по сравнению с минус 15,5% год к году месяцем ранее).

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