SCMP сообщила, что Индонезия откажется ограничить цены на нефть из России
Индонезия вряд ли согласится на предложение США ограничить цены на российскую нефть в качестве санкций против России, так как Джакарта не хочет заходить так далеко, заявили аналитики в разговоре с китайской газетой South China Morning Post (SCMP).
Эту тему обсуждали в июле на встрече министров финансов и глав ЦБ стран G20 глав Минфина США и Индонезии Джанет Йеллен и Сри Мульяни. Мульяни тогда сказала, что Индонезия рассмотрит последствия ограничения цен на российскую нефть, поскольку это «сильно повлияет на нефтедобывающие страны и их покупателей».
По мнению аналитиков SCMP, Джакарта вряд ли поддержит это предложение, поскольку она хочет подождать и посмотреть, присоединятся ли Китай и Индия к этой схеме.
Исполнительный директор Центра экономических и юридических исследований в Джакарте Бхима Юдхистира отметил, что среди стран G20 Китай и Индия имеют большое значение, чем Индонезия, так как Пекин является одним из крупнейших импортеров российской нефти. По словам аналитика, импорт российский нефти в Индонезию «незначителен» по сравнению с тем количеством топлива, которое Джакарта импортирует из Сингапура.
«Индонезия вряд ли присоединится к схеме ограничения цен, поскольку ее поддержка означает введение санкций против России, а Индонезия не хочет вмешиваться так далеко», — заявил эксперт, предположив, что Джакарта не займет сторону ни Запада, ни России.
Кроме Индонезии, США также планируются обращаться с тем же предложением к Малайзии, Австралии и Японии, сообщил официальный представитель Вашингтона индонезийской газете The Jakarta Post.
Инициатива о введения предельных цен на российскую нефть впервые обсуждалась на саммите лидеров G7 в конце июня. Таким образом страны «Большой семерки» хотят снизить доход Москвы от продажи нефти. Премьер-министр Японии Фумио Кисида пояснял, что G7 создаст механизм, в рамках которого верхний порог составит примерно половину нынешней цены. Bloomberg писал, что Вашингтон с союзниками обсуждали лимит на уровне $40–60.
Российские власти указывали, что при введении потолка цены на нефть значительно вырастут. По словам президента Владимира Путина, западные страны наступают «на те же самые грабли», что и с российским газом. «Результат будет тот же самый — подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес», — заявил он.