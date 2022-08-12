SCMP: Индонезия не согласится на предложение США ограничить цены на российскую нефть

SCMP сообщила, что Индонезия откажется ограничить цены на нефть из России

Индонезия вряд ли согласится на предложение США ограничить цены на российскую нефть в качестве санкций против России, так как Джакарта не хочет заходить так далеко, заявили аналитики в разговоре с китайской газетой South China Morning Post (SCMP).

Эту тему обсуждали в июле на встрече министров финансов и глав ЦБ стран G20 глав Минфина США и Индонезии Джанет Йеллен и Сри Мульяни. Мульяни тогда сказала, что Индонезия рассмотрит последствия ограничения цен на российскую нефть, поскольку это «сильно повлияет на нефтедобывающие страны и их покупателей».

По мнению аналитиков SCMP, Джакарта вряд ли поддержит это предложение, поскольку она хочет подождать и посмотреть, присоединятся ли Китай и Индия к этой схеме.

Исполнительный директор Центра экономических и юридических исследований в Джакарте Бхима Юдхистира отметил, что среди стран G20 Китай и Индия имеют большое значение, чем Индонезия, так как Пекин является одним из крупнейших импортеров российской нефти. По словам аналитика, импорт российский нефти в Индонезию «незначителен» по сравнению с тем количеством топлива, которое Джакарта импортирует из Сингапура.

«Индонезия вряд ли присоединится к схеме ограничения цен, поскольку ее поддержка означает введение санкций против России, а Индонезия не хочет вмешиваться так далеко», — заявил эксперт, предположив, что Джакарта не займет сторону ни Запада, ни России.

Кроме Индонезии, США также планируются обращаться с тем же предложением к Малайзии, Австралии и Японии, сообщил официальный представитель Вашингтона индонезийской газете The Jakarta Post.

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Инициатива о введения предельных цен на российскую нефть впервые обсуждалась на саммите лидеров G7 в конце июня. Таким образом страны «Большой семерки» хотят снизить доход Москвы от продажи нефти. Премьер-министр Японии Фумио Кисида пояснял, что G7 создаст механизм, в рамках которого верхний порог составит примерно половину нынешней цены. Bloomberg писал, что Вашингтон с союзниками обсуждали лимит на уровне $40–60.

Российские власти указывали, что при введении потолка цены на нефть значительно вырастут. По словам президента Владимира Путина, западные страны наступают «на те же самые грабли», что и с российским газом. «Результат будет тот же самый — подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес», — заявил он.