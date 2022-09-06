В США заявили об открытости Индии к идее введения потолка цен на нефть

Замминистра финансов Уолли Адейемо подчеркнул, что Индия рассматривает возможность присоединиться к введению предельной цены на российскую нефть

Индия открыта к идее введения потолка цен на российскую нефть — мере, с помощью которой ряд западных стран надеется лишить Россию выросших доходов от скачка цен на энергоносители и одновременно не вызвать нового повышения, — заявил в интервью Bloomberg замминистра финансов США Уолли Адейемо.

«На этих выходных меня воодушевило сообщение от министра нефти Индии о том, что они рассматривают возможность присоединения», — пояснил он.

При этом он добавил, что даже если некоторые страны не решат присоединиться к инициативе, которую продвигают государства-члены G7, они все равно в будущем получат больше возможностей для переговоров о снижении цен.

В понедельник министр нефти и газа Хардип Сингх Пури сообщал, что Индия в курсе предложения стран G7 об ограничении цен на российскую нефть и внимательно рассмотрит его.

Индия начала активно закупать российскую нефть с апреля, писал Nikkei Asia. Тогда импорт составлял до 390 тыс. баррелей в день, в мае — 650 тыс. баррелей, в июне — 980 тыс. (по данным Reuters — 950 тыс.).

В начале лета Россия стала вторым крупнейшим экспортером нефти в Индию, обогнав по объему поставок Саудовскую Аравию. На первом месте остался Ирак. Reuters тогда писал, что интерес покупателей из Европы к нефти из России на фоне санкций снизился, поэтому Индия получила возможность совершать закупки с большим дисконтом.

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Страны G7 договорились ввести потолок на стоимость российской нефти 2 сентября. Это значит, что компании будут отказываться страховать и проводить финансовое обеспечение танкеров с российской нефтью, если она будет стоить выше согласованного потолка.

Его размер в итоговом коммюнике министры финансов стран G7 не указали: «Первоначальный ценовой предел будет установлен на уровне, основанном на ряде технических данных, и будет определяться всей коалицией до внедрения в каждой юрисдикции».

По данным Института международных финансов (IIF), 90% судов в мире страхует британская «Международная группа клубов взаимного страхования» (International Group of P&I Clubs). Британия входит в число стран-участниц G7.