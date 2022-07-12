NYT: конфликт на Украине может привести к дефициту хумуса и росту его стоимости

Производители предупредили о росте цен на хумус в мире на 20%

Россия и Украина являются двумя крупнейшими в мире экспортерами нута. В этом году ожидается падение спроса и рост цен на нут на 20%, предупредило издание

Фото: Reuters

В мире цены на хумус в этом году могут вырасти до 20%. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на Всемирную конфедерацию зернобобовых.

Поставки бобовых в 2022 году могут сократиться на целых 20%, предупредила газета. Среди основных препятствий для поставок нута авторы материала называют боевые действия на Украине, а также экономические санкции, введенные против России.

Помимо этого еще одной проблемой является рост цен на фрахт (оплата за перевозку груза различными типами транспортных средств), который отчасти был вызван ростом цен на нефть.

«Во всем мире цены на нут могут вырасти на 15-20 процентов — на ту же величину, что и падение предложения», — сказал аналитик торговой ассоциации и директор Shree Sheela International, глобального трейдера нута, Навнит Сингх Чхабра.

Как пишет The New York Times, Россия производит около 250 тыс. тонн нута в год, а Украина — от 30 тыс. до 50 тыс. тонн нута. Однако в этом году Украина произведет лишь 5 тыс. тонн, отмечает газета, добавив, что большая часть урожая обычно высаживается в Харьковской области, где боевые действия помешали посеву.

Помимо экспорта нута Россия и Украина занимают лидирующие места по экспорту зерна.

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В начале мая в ООН сообщили, что в украинских портах скопилось около 4,5 млн т зерна, его не могут вывезти из-за российской военной операции на Украине. На Западе сочли, что к сложившейся ситуации привели действия России, однако в Кремле в блокаде поставок украинского зерна винят «незаконные действия» западных стран.

Генсек ООН Антониу Гутерриш неоднократно призывал Москву и Киев найти способ возобновить экспорт зерна, чтобы урегулировать продовольственный кризис. По его данным, совокупная доля России и Украины в мировом экспорте пшеницы достигала примерно 29%.

Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, указывал, что Москва готова помочь разрешить мировой продовольственный кризис, и предлагал нарастить экспорт удобрений и сельхозпродукции в обмен на снятие санкций. По мнению Путина, текущую ситуацию на продовольственном рынке спровоцировали «ошибочная экономическая и финансовая политика» стран Запада и их санкции против России.