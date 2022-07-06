В ООН заявили, что еще 13 млн человек столкнутся с голодом в 2022 году

Дополнительно около 13 млн человек в мире столкнутся с проблемой недоедания в этом году из-за боевых действий на Украине. Об этом заявил главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Максимо Тореро, во время выступления на конференции в ООН.

Он отметил, что в 2021 году от 702 до 828 млн человек столкнулись с голодом. Согласно обновленным прогнозам, в 2030 году более 670 млн человек могут по-прежнему испытывать голод.

По его словам, сейчас агропромышленный сектор находится в положении серьезной неопределенности.

«Если мы прогнозируем влияние [конфликта] на Украине, мы увидим, что у нас будет, по крайней мере, еще 13 млн человек в 2022 году, сталкивающихся с хроническим недоеданием, в дополнение к тому, что есть сейчас. А в 2023 году этот показатель вырастет еще на 17 млн человек», — сказал Тореро.

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