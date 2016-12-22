Финские власти завершили согласование проекта «Северный поток — 2»

Компания-оператор «Северного потока — 2» получила от финских властей второе разрешение на строительство. Теперь начатый осенью 2017 года процесс согласования с Хельсинки прокладки газопровода завершен

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Региональное административное агентство Южной Финляндии выдало компании Nord Stream 2, которая является оператором проекта «Северный поток — 2», второе разрешение, необходимое для строительства и эксплуатации газопровода. Об этом сообщается на сайте компании.

«Финские власти утвердили детальный план строительства и эксплуатации 374-километровой финской секции газопровода «Северный поток — 2», общая протяженность которого составит около 1,23 тыс. км», — сказал менеджер по получению разрешений в Финляндии Nord Stream 2 Торе Гранског, слова которого приводятся в сообщении.

Первое разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Финляндии компания получила от министерства экономики страны 5 апреля.

Процесс согласования проекта с Хельсинки начался осенью 2017 года. Этому предшествовала комплексная оценка воздействия газопровода на окружающую среду. Финский участок трубы должен пройти в исключительной экономической зоне страны, но за пределами ее территориальных вод.

Ранее полный комплект разрешений на прокладку «Северного потока — 2» выдала Германия. «Процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода — России, Швеции и Дании — идут по графику», — отмечают в Nord Stream 2.

Газопровод, по которому газ будет идти из России в Германию, проложат по дну Балтийского моря. По трубопроводу европейские клиенты «Газпрома» смогут получать газ в обход Украины. ​Протяженность «Северного потока — 2» превысит 1,2 тыс. км. Его совокупная мощность должна составить 55 млрд кубометров в год. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд.