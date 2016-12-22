Власти Финляндии разрешили строительство «Северного потока-2»

Министерство экономики Финляндии разрешило компании Nord Stream 2 AG строительство газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне страны. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Мы очень рады получить это разрешение как результат нашей всесторонней и кропотливой работы в ходе комплексного процесса получения разрешений. Это еще один важный этап для проекта «Северный поток — 2», — прокомментировал решение финского правительства Торе Гранског, менеджер по получению разрешений в Финляндии Nord Stream 2 AG.

Вместе с тем, как отметили в компании, «Северный поток — 2» должен получить еще одно разрешение от финских властей о его соответствии с законом о воде. В Nord Stream 2 AG сообщили, что оно должно быть получено в ближайшие недели.

Участок газопровода длиной в 374 км должен пройти за пределами территориальных вод Финляндии, в ее исключительной экономической зоне (на расстоянии 200 морских миль от берега). До этого полный комплект разрешений на строительство газопровода Nord Stream 2 AG получила от Германии. «Процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода — Швеции, России и Дании, идут по графику», — сообщили в компании.

Газопровод «Северный поток-2», идущий в Германию, должен пройти по дну Балтийского моря. Его протяженность должна составить более 1200 км, совокупная мощность — 55 млрд куб. м ежегодно. Общая стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Введение «Северного потока — 2» в строй позволит европейским клиентам «Газпрома» получать газ в обход Украины. 5 апреля Верховная Рада Украины приняла декларацию, призывающую мировое сообщество заблокировать строительство газопровода.