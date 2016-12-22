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Глава «Нафтогаза» назвал «Северный поток-2» «троянским конем» для ЕС
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Глава «Нафтогаза» назвал «Северный поток-2» «троянским конем» для ЕС
Экономика, 02:05
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Глава «Нафтогаза» назвал «Северный поток-2» «троянским конем» для ЕС

Глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев назвал «Северный поток-2» «троянским конем» для Европейского союза. Об этом он заявил в интервью Deutche Welle.

«Мы, «Нафтогаз», упорно работаем над тем, чтобы объяснить нашим европейским партнерам, почему этот проект противоречит интересам Европы и является так называемым троянским конем, за которого — если он будет построен — европейцам со временем придется серьезно расплачиваться», — сказал он. Коболев предположил, что после запуска «Северного потока-2» в ЕС будет «раскол».

Председатель правления украинской нефтегазовой компании добавил, что именно для этого российские власти будут применять тактику «разделяй и властвуй». «Господин Путин позвонит в Польшу и скажет: «Хотите получать дешевый газ, как получает Германия? Если вы хотите получить такое же конкурентное преимущество, давайте заодно обсудим и другие вопросы», — заметил Коболев. По его мнению, также российский президент будет звонить в Словакию, Венгрию и другие страны Центральной и Восточной Европы» и добьется раскола.

Кроме того, по словам главы «Нафтогаза» с помощью трубопроводов «Северный и Турецкий поток» Россия хочет минимизировать транзит газа через Украину. Кроме того, он выразил мнение, что, «переводя транзит из Украины куда-то еще, Путин в сущности расчищает путь к полномасштабной военной операции». Коболев допустил, что в итоге «российские танки» будут находиться на восточных границах Польши, Венгрии, Словакии и Румынии. Он заметил, что вероятность такого сценария равна 50%, если транзит газа через Украину будет прекращен.

Коболев сказал, что есть и более «мягкий сценарий», а именно отказ России от экспорта газа через Украину, который может помочь российскому президенту Владимиру Путину «выиграть войну в экономическом плане». Он добавил, что такие действия России могут обойтись его стране в более $ 3 млрд и «где-то между двумя и тремя процентами ВВП».

В конце марта Германия разрешила строительство газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне. Также свое разрешение дала Финляндия.

Против строительства газопровода выступили в Еврокомиссии. Там заявили, что «Северный поток-2» не способствует диверсификации поставок или их маршрутов. «Если он будет построен, то он не будет поддержан Евросоюзом и Еврокомиссией» — сказал глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори.

В начале апреля глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что после ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» и «Турецкого потока» транзит газа через Украину не прекратиться, а будет сокращен в 10 раз. По его словам, он составит о 10–15 млрд куб.

Теги: «Северный поток - 2» , «Нафтогаз» , Андрей Коболев
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