Еврокомиссия отказалась поддерживать «Северный поток-2»

Еврокомиссия не поддержит «Северный поток-2», однако о санкциях речи не идет, заявил в Киеве глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори, сообщает УНИАН.

«Наша позиция четкая: мы считаем, что «Северный поток-2» не способствует диверсификации источников и маршрутов поставки газа», — пояснил он. Если «Северный поток-2» будет построен, его работа нарушит принципы прозрачности, недискриминационности и свободного доступа европейских потребителей к источникам энергоносителей, добавил Ристори.

Кроме того, Ристори отметил, что ЕК планирует помочь Украине в переговорах с Россией о сохранении транзита газа из-за значимости этого маршрута. По его словам, если для Украины транзит газа имеет экономическое значение, Европа хочет сохранить альтернативные пути транспортировки топлива.

«Газпром» после решений Стокгольмского арбитража, который занял сторону Киева по вопросам поставки и транзита газа и обязал российскую компанию заплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору, объявил о расторжении всех контрактов с Украиной. Переговоры по этому поводу начались 27 марта. «Газпром» 30 марта подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, которое содержит «существенные процессуальные нарушения».

Глава «Газпрома» Алексей Миллер 4 апреля заявил, что после ввода в строй «Северного потока-2» и «Турецкого потока» объем газа через Украину на пути к европейским потребителям не прекратится полностью, но сократится в 10 раз, до 10–15 млрд куб. м. В 2017 году через Украину прошли 93 млрд куб. м газа из России.