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Мутко предупредил о возможном повышении ставок по ипотеке

По его словам, сейчас банки выдают ипотечные кредиты «себе в убыток». Решение о повышении ставок может быть принято «в ближайшее время»
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Виталий Мутко (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Ипотечные ставки могут вырасти на фоне ослабления рубля, сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. Его цитирует «РИА Новости».

По его словам, активы дорожают и в течение последней недели банки выдают ипотечные кредиты «себе в убыток».

«Безусловно, сейчас многое зависит от того, как поведет себя Центробанк, приняв решение по ключевой ставке вверх или вниз. Если это произойдет, то ставки могут вернуться на один-два процентных пункта назад», — уточнил Мутко.

Сейчас средняя базовая ставка по ипотечным кредитам находится на уровне 8,5%, напомнил гендиректор «ДОМ.РФ», добавив, что спрос на такие кредиты увеличивается.

Решение о повышении может быть принято в ближайшее время, сообщил он, однако еще неделю или две банки смогут проработать в прежнем режиме.

Накануне, 11 марта, Банк Англии на внеочередном заседании снизил базовую ставку, остававшуюся неизменной с августа 2018 года. Ранее аналогичное решение в экстренном порядке приняло руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны. Банк России снизил ключевую ставку с 10 февраля — до 6%. Следующее заседание ЦБ назначено на 20 марта.

Курс рубля упал в результате падения цен на нефть 9 марта на фоне новостей о развале сделки ОПЕК+. На фоне нестабильности цен на нефть и падения рубля Центробанк отказался от закупок иностранной валюты для Минфина в течение 30 дней, уточнив, что это касается как регулярных покупок, так и отложенных в 2018 году.

После обвала торги на российском рынке также начались с падения. Так, индекс Мосбиржи упал на 16%, акции Сбербанка упали на 13%, акции ВТБ — на 11,7%. Также пострадали и ценные бумаги нефтегазовых компаний.

Новый обвал на фондовом рынке. Главное
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10 марта Кремль заявил, что российская экономика обладает «запасом прочности» и устойчива к колебаниям мировых рынков. «Первое — сокращение спроса на мировых рынках на нефть и нефтепродукты стали фиксировать еще раньше, это объективная данность, что называется. Второе — подобная динамика и подобная волатильность прогнозировались. Третье — хочу напомнить заявления президента на фоне этой турбулентности и волатильности мировых рынков: российская экономика обладает необходимым запасом прочности, чтобы демпфировать», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Однако 12 марта обвал на фондовом рынке возобновился. Уже к открытию торгов значение рублевого индекса Мосбиржи снизилось на 3,2%, долларового индекса РТС — на 4,05%. К середине дня падение усилилось — к 16:50 мск значение индекса Мосбиржи составляло 2299,17 пункта (минус 7,77%), индекса РТС — 962,24 (минус 11,23%).

Курс доллара к рублю 12 марта впервые с 2016 года превысил 75 руб., поднявшись на максимуме до 75,4628 руб., курс евро поднимался до 84,7921 руб.

Авторы: Мария Лисицына, Евгений Калюков
Теги: ипотечная ставка, Виталий Мутко
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