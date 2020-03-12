Мутко предупредил о возможном повышении ставок по ипотеке

По его словам, сейчас банки выдают ипотечные кредиты «себе в убыток». Решение о повышении ставок может быть принято «в ближайшее время»

Виталий Мутко (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Ипотечные ставки могут вырасти на фоне ослабления рубля, сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. Его цитирует «РИА Новости».

По его словам, активы дорожают и в течение последней недели банки выдают ипотечные кредиты «себе в убыток».

«Безусловно, сейчас многое зависит от того, как поведет себя Центробанк, приняв решение по ключевой ставке вверх или вниз. Если это произойдет, то ставки могут вернуться на один-два процентных пункта назад», — уточнил Мутко.

Сейчас средняя базовая ставка по ипотечным кредитам находится на уровне 8,5%, напомнил гендиректор «ДОМ.РФ», добавив, что спрос на такие кредиты увеличивается.

Решение о повышении может быть принято в ближайшее время, сообщил он, однако еще неделю или две банки смогут проработать в прежнем режиме.