Британские банки выступили против использования активов России

FT: банки Британии выступили против использования активов России из-за рисков
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Высокопоставленные банкиры Великобритании раскритиковали предложение использовать заблокированные российские активы, поскольку британские власти не предложили им компенсации на случай ответных мер со стороны России. Об этом сообщает Financial Times (FT), поговорившая с кредиторами на условиях анонимности.

Банкиров беспокоят серьезные юридические риски, которые могут возникнуть в случае использования активов для предоставления кредитов в Украине. Еще одна проблема, по словам собеседников FT, связана с отсутствием гарантий того, что мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать репарации, которые могли бы погасить задолженность.

«Правительство создает новый прецедент, поскольку никогда прежде не конфисковывало активы подобным образом. Россия обратится в суд», — сказал один из собеседников FT.

Еще один источник газеты из числа банковских консультантов предупредил: «Юридический риск заключается в том, что если Украина не вернет деньги, вам придется конфисковать имущество, которое, по утверждению правительства, принадлежит вам, но которое Россия считает непринадлежащим вам».

В ЕС обсудят упрощение механизма заморозки активов России
Политика
Фото:Johannes Simon / Getty Images

Российские власти категорически против любого использования суверенных активов и называют потенциальную конфискацию воровством. Президент Владимир Путин предупреждал об ответных мерах.

Материал дополняется.

Теги
Великобритания российские активы
