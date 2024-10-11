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Военная операция на Украине ,  
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На Украине заявили, что «гигаватт Зеленского» к концу года не запустят

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Военная операция на Украине
До конца года на Украину ввезут оборудование более чем на 1ГВт для энергогенерации, но все мощности не успеют ввести в эксплуатацию в 2024-м, заявил Галущенко. Минобороны неоднократно отчитывалось об ударах по объектам энергетики

До конца этого года на Украину завезут оборудование более чем на 1ГВт для генерации электроэнергии, однако ввести все мощности в эксплуатацию к окончанию 2024-го не удастся, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью «Forbes Украина».

«В некоторых городах эти установки уже стоят, но подключить их смогут не раньше января. Этот процесс происходит как со стороны госкомпаний, так и бизнеса. Некоторые частные компании генерируют энергию не только для себя, но и отдают в государственную сеть. Это важные проекты, их надо реализовывать», — сказал он, отметив, что это позволит обеспечить электричеством критическую инфраструктуру в случае блэкаута.

Галущенко отметил, что главным фактором для защиты энергетической инфраструктуры остаются средства противовоздушной обороны.

В июне президент Украины Владимир Зеленский пообещал восстановить потери мощности украинской генерации на 1 ГВт в этом году. Украинский Forbes называет этот проект «гигаваттом Зеленского».

За последние месяцы на Украине оказались повреждены или полностью разрушены в том числе ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области и другие объекты. В июне Зеленский говорил, что в стране уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации.

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Фото:Sergei Dolzhenko / EPA / ТАСС

По данным Financial Times, мощность объектов генерации электроэнергии на Украине упала ниже 20 ГВт. До начала военных действий показатель составлял около 55 ГВт и был самым крупным в Европе. В СНБО Украины в начале сентября предупреждали, что «по худшему сценарию» в случае продолжения атак энергетической инфраструктуры этой зимой украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления. Вместе с тем по самому оптимистичному прогнозу отключения света будут продолжаться до 12 часов в сутки.

По оценкам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, с начала конфликта Украина лишилась половины своей энергетической инфраструктуры, или около 9 ГВт мощностей. В связи с этим Евросоюз принял решение выделить €160 млн для поддержки энергетической инфраструктуры Украины, €100 млн из которых будут взяты из прибыли от замороженных активов России.

Также в сентябре фон дер Ляйен рассказала, что в Литве демонтируется топливная электростанция, которая в скором времени будет перевезена и установлена на Украине. «Мы стремимся восстановить 2,5 ГВт мощности, что составляет 15% потребностей Украины», — отметила глава ЕК.

Минобороны России с начала весны неоднократно отчитывалось о групповых ударах по объектам энергетики Украины «в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским энергетическим объектам». Президент Владимир Путин говорил в апреле, что прошлой зимой, «исходя из гуманитарных соображений, не наносили никаких ударов», чтобы не оставить без энергоснабжения социальные учреждения, но после атак на российские энергообъекты «вынуждены были ответить».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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