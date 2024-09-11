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Военная операция на Украине ,  
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Госдеп предупредил Украину о трудной зиме из-за отключений электричества

Госдеп: предстоящая зима будет трудной для Украины из-за нехватки генерации
Сюжет
Военная операция на Украине
На Украине из-за нехватки генерирующих мощностей начнутся отключения электроэнергии, полагают в Госдепе. В украинском Минэнерго признали, что зима будет сложнее предыдущей, но заверили, что у ведомства есть восстановительные планы

Предстоящая зима будет трудной для Украины, поскольку из-за нехватки генерирующих мощностей начнутся отключения электричества. Такое мнение выразил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.

«Эта зима будет действительно сложной. Украина к настоящему времени потеряла примерно половину своих генерирующих мощностей. Одни только США обещали выделить более $500 млн на ремонт и реконструкцию в энергетическом секторе», — сказал он, выступая на мероприятии в Вашингтоне.

По его словам, США вместе с партнерами направят дополнительные средства на поддержку энергетического сектора Украины в долгосрочной перспективе.

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Фото:Вячеслав Ратынский / Reuters

«Но при любом развитии ситуации зима будет трудной. Как мы надеемся, Украина сможет довести мощности примерно до 15 гигаваттов. Это на три гигаватта меньше, чем ожидаемые потребности этой зимой. Это означает, что будут отключения электричества», — считает Пайатт.

На фоне российской военной операции «Укрэнерго» не раз сообщала о повреждениях своих энергообъектов. Президент Украины Владимир Зеленский еще в середине июня заявил об уничтожении 80% тепловой электрогенерации и трети гидрогенерации в стране.

С начала года Минобороны России неоднократно отчитывалось о групповых ударах по объектам энергетики Украины «в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским энергетическим объектам». В частности, за последние месяцы оказались повреждены и разрушены ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области и др.

В Киеве признавали, что предстоящая зима будет сложной. По словам главы украинского Минэнерго, она окажется тяжелее предыдущей. Однако, по его словам, у ведомства есть планы по восстановлению энергетических объектов и построению децентрализованной системы энергоснабжения населения. «Мы видим, как пройдем эту зиму, и подготовиться успеем», — сказал он в конце августа..

По словам исполнительного директора украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрия Сахарука, Если власти не примут необходимые меры по восстановлению энергосистемы, украинцы уже этой зимой смогут пользоваться электричеством менее четырех часов в день.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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