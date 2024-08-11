Минфин Украины связал рост дефицита бюджета с задержками помощи Запада

Помощь Запада поступает медленно, это привело к большому дефициту бюджета Украины, кредит в $50 млрд стал бы «волшебным решением», считает глава украинского Минфина. Россия осуждает любую поддержку Киева

Сергей Марченко (Фото: Hannah McKay / Getty Images)

Западные страны должны ускорить процесс предоставления Киеву кредита на $50 млрд, так как задержки с поставками оружия привели к огромному дефициту бюджета, заявил в интервью Financial Times (FT) министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, военные расходы Украины увеличились на $12 млрд из-за промедлений в поставках вооружений, особенно из США. FT со ссылкой на украинских чиновников пишет, что дефицит бюджета в 2024 году может достигнуть $43,5 млрд, или чуть менее четверти ВВП. До середины сентября украинский Минфин должен составить проект бюджета на следующий год.

В апреле палата представителей конгресса США одобрила законопроект о помощи Украине в размере $60,84 млрд. Однако, по словам Марченко, выплаты осуществляются «медленно». «У нас по-прежнему не хватает необходимого оружия, боеприпасов и снарядов», — сказал он, добавив, что Киев вынужден тратить на это средства, отложенные на конец 2024 года.

После начала военной операции на Украине ЕС и страны G7 заблокировали порядка $280 млрд (€260 млрд) активов Центробанка России в виде денежных средств и ценных бумаг. В 2022 году российский Минфин оценивал эту сумму примерно в $300 млрд. Большая часть из них находится в бельгийской Euroclear. По итогам 2023 года там отчитывались о получении дохода от российских активов в размере €4,4 млрд, а с начала 2024-го — еще €1,6 млрд. По оценкам Financial Times, к 2027 году общая прибыль может достичь €20 млрд.

В связи с текущей ситуацией Марченко призвал западные страны ускорить процесс выделения $50 млрд в качестве кредита с погашением за счет доходов с активов России и нарастить объемы оказываемой помощи. «Украина находится в очень уязвимом положении», — сказал глава Минфина. Он подчеркнул, что кредит стал «волшебным решением», которое позволит закупать вооружение и не допустить финансового кризиса.

Послы ЕС согласовали использование доходов от активов России на военные нужды Украины в мае. Спустя месяц страны G7 достигли соглашения о выделении кредита в размере $50 млрд с погашением за счет этих средств. Однако переговоры по поводу деталей этого процесса идут до сих пор. США просят ЕС предоставить гарантии обеспечения кредита в виде продления санкций против России на неопределенный срок. Сейчас ограничения требуют единогласного одобрения европейских лидеров каждые шесть месяцев. В Вашингтоне опасаются, что в какой-то момент это решение может быть заблокировано, и тогда США останутся ответственными за погашение кредита.

Москва осуждает военную и финансовую помощь Запада Киеву, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. В российском МИДе предупреждали, что сочтут любые действия с замороженными средствами «воровством».