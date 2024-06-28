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Военная операция на Украине ,  
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Мишель заявил, что ЕС пока не утвердил Украине кредит на $50 млрд

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Военная операция на Украине

Соглашение о выделении Украине кредита в $50 млрд с использованием доходов от активов России не было согласовано Евросоюзом, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС. Трансляция шла на его странице в Х.

«В G7 мы пообещали выделить Украине еще $50 млрд. Я уверен, что в ближайшие недели мы примем важные решения, чтобы предоставить этот пакет помощи Украине», — сказал он.

После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили около €260 млрд активов Центробанка России. Российский Минфин в 2022 году оценил объем этих средств примерно в $300 млрд (€276,7 млрд).

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Фото:София Гатилова / Reuters

В начале июня страны G7 достигли политического соглашения о кредите в размере $50 млрд для Украины. «Это не конфискация, а [использование] накопленных процентов», — сказала премьер-министр Италии Джорджа Мелони по поводу использования российских активов.

Россия считает незаконной заморозку своих активов на Западе. В российском МИДе предупредили, что сочтут «воровством» любые меры в отношении этих денежных средств.

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