Минэкономики заказало первый макропрогноз для Союзного государства

Минэкономразвития выбрало разработчика первого социально-экономического прогноза Союзного государства России и Белоруссии. Им станет ИНП РАН. Базовые параметры среднесрочного прогноза он должен будет подготовить осенью 2024 года

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минэкономразвития разместило на портале госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка порядка формирования и базовых параметров прогноза социально-экономического развития Союзного государства». В начале августа был определен победитель торгов — Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН), сумма контракта составит 12 млн руб.

О том, что для Союзного государства будет разработан макропрогноз, Россия и Белоруссия договорились в конце прошлого года. Правительства стран подписали соответствующее соглашение, которое подразумевает также обмен информацией о макроэкономической ситуации в России и Белоруссии. «Реализация соглашения должна в перспективе обеспечить повышение обоснованности оперативных оценок и прогнозирования экономического развития Союзного государства, а также сближение макроэкономической политики России и Белоруссии», — говорится в техническом задании закупки.

Контракт предполагает не только разработку методики составления такого прогноза, но и апробацию выработанных подходов на практике. К концу октября 2024 года исполнитель должен подготовить базовые параметры прогноза Союзного государства на среднесрочный период.

В пресс-службе Минэкономразвития РБК сообщили, что конкретный срок прогноза будет определяться в соответствии с нормативными документами обеих сторон.

Как планируется разрабатывать прогноз

Как следует из технического задания, научно-исследовательская работа будет выполняться в два этапа.

На первом этапе исполнитель должен будет разработать порядок составления прогноза Союзного государства на основе анализа международного опыта подобных прогнозов. В том числе нужно будет определить, какой набор информации от государств-членов необходим для разработки прогноза, как показатели социально-экономического развития двух стран сопоставляются друг с другом, а также структуру прогноза, процедуру его согласования и одобрения. Этот этап работ должен быть завершен до 24 ноября 2023 года включительно.

Второй этап предполагает апробацию разработанных подходов для формирования среднесрочного прогноза. Срок окончания работ — 31 октября 2024 года.

Соглашение о создании Союзного государства Россия и Белоруссия заключили в конце 1999 года. Оно подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а кроме того, объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран. На протяжении последующих лет интеграционные процессы шли медленно, переговоры периодически интенсифицировались, потом затухали. В 2021 году страны договорились осуществлять 28 союзных программ в финансовой, энергетической, транспортной и других сферах. В том числе планировалось подписать договоры о формировании единых рынков электроэнергии, нефти и нефтепродуктов. В январе 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко критиковал отставание от графика выполнения важных программ объединения. По его словам, треть мероприятий по реализации плана еще не выполнены. В частности, Белоруссия в полной мере не ощущает «заметных подвижек» в сферах энергетики, промышленности и транспорта.

Задача оценить совокупный размер экономик России и Белоруссии и дать прогноз — трудная, но решаемая, считает директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. «Другой вопрос — какой у этого практический смысл, ведь такой сущности, как единая экономика Союзного государства, сегодня нет. Российская экономика в десять раз превышает белорусскую по объему, у нас нет единой валюты и синергии по другим направлениям», — подчеркивает он. Эксперт предположил, что составление прогноза может быть нужно для бюджетных целей: «Прогнозы социально-экономического развития ложатся в основу составления бюджета, который в данном случае может быть сформирован для целей интеграции экономик».

Переговоры о создании единой валюты Россия и Белоруссия ведут с начала 2000-х годов. В мае 2023 года белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной заявил, что введение единой валюты с Россией — вопрос не сегодняшнего дня.

Состояние экономик России и Белоруссии

После начала Россией военных действий на Украине Белоруссия как союзник Москвы также попала под масштабные западные санкции, ограничения вводились в том числе против руководства двух стран, их оборонных и авиационных секторов, банки были отключены от системы SWIFT, что затрудняло международную торговлю. По итогам 2022 года ВВП Белоруссии снизился на 4,7%, экономика России за прошлый год сократилась на 2,1%.

По последнему прогнозу Евразийского банка развития (ЕАБР), экономики России и Белоруссии вернутся к росту в этом году. По итогам 2023 года ВВП России увеличится на 1% и продолжит расти темпами около 1,3% ежегодно в 2024–2025 годах. При этом восстановление спроса в России и частичная перестройка логистических цепочек будут способствовать росту экономики Белоруссии — на 2,2% в текущем году, считают аналитики банка. В дальнейшем темпы стабилизируются на уровне 1% в год. «В среднесрочной перспективе деловая активность в этих странах по-прежнему будет сдерживаться повышенной неопределенностью, трудностями в поставках продукции инвестиционного и промежуточного назначения и ограничением доступа к передовым технологиям», — говорится в прогнозе ЕАБР.

Российское Минэкономразвития ожидает роста экономики России в 2023 году на уровне 1,2%, а в 2024 году темпы роста должны составить 2%.