Как связаны экономики Белоруссии и России. Что важно знать

Госкредиты

Россия является главным источником внешних заимствований для белорусского правительства: по данным Минфина Белоруссии, на российские кредиты приходится около 48% внешней государственной задолженности республики (по состоянию на конец первого квартала 2020 года), или $7,92 млрд. Показатель включает межправительственные кредиты и займы от госкорпорации ВЭБ.РФ, все кредиты валютные. На втором месте Китай, который прокредитовал белорусское государство на $3,3 млрд.

С 2008 года российское правительство и ВЭБ выдали Белоруссии по меньшей мере восемь кредитов, подсчитал РБК. На конец марта 2020 года Минск был должен около $7,5 млрд правительству России и еще $0,44 млрд ВЭБу (по кредиту на строительство Белорусской АЭС).

С 2018 года Россия изменила свой подход к кредитованию союзной республики, впервые публично отказав в рефинансировании белорусского долга. После этого Белоруссия провела размещение облигаций в российских рублях на российском биржевом рынке. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в феврале 2020 года заявил, что Минск платит России около $1 млрд в год за пользование ранее взятыми кредитами и новых денег у Москвы не просит.

Внешняя торговля

Во внешнем товарообороте Белоруссии с миром доля России составляет около 48%, причем по импорту республика зависит от России на 56%. Вторым крупнейшим торговым партнером Белоруссии с большим отставанием является Евросоюз — 18% общего товарооборота республики.

Во взаимной торговле с Белоруссией Россия является чистым экспортером: в 2019 году туда было поставлено российских товаров на $20,8 млрд, а ввезено из Белоруссии продукции на $13,1 млрд.

В 2020 году экспортное преимущество России резко сократилось: экспорт в Белоруссию в первом полугодии составил $6,9 млрд, а импорт — $5,7 млрд. Это связано с тем, что в российском экспорте в Белоруссию 46% (по данным за 2019 год) приходится на углеводороды — нефть, нефтепродукты и природный газ. В 2020 году цены на нефть и газ упали, к тому же Россия сократила экспорт нефти в рамках соглашения ОПЕК+. В январе—июне 2020 года Россия поставила в Белоруссию углеводородов лишь на $2,3 млрд — менее четверти от прошлогоднего стоимостного объема.

За исключением нефти и газа, которые Россия поставляет Минску, и молока и мяса, которые Белоруссия поставляет в Россию, товарная структура взаимной торговли очень близка: в 2019 году Россия экспортировала в Белоруссию товаров из категорий «Электрические машины», «Ядерные реакторы, котлы и оборудование», «Средства наземного транспорта» и «Пластмассы и изделия из них» на общую сумму $3,7 млрд, а импортировала из Белоруссии продукции из тех же категорий на $4,2 млрд.

Нефтегазовые субсидии

Россия традиционно поставляет Белоруссии энергоносители со скидками, тем самым субсидируя белорусскую экономику, помимо прямых кредитов и инвестиций. Только за период 2000–2015 годов скрытые субсидии за счет льготных поставок энергоносителей составили около $100 млрд, писал РБК в 2017 году.

Дешевизна российской нефти, экспортируемой в Белоруссию, видна из сопоставления средней цены поставок в эту страну в последние годы и средней стоимости российской нефти Urals на международном рынке.

Однако и здесь Россия меняет принципы взаимоотношений с Белоруссией, уходя от косвенной поддержки нефтегазовыми субсидиями. В частности, из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли, который предполагает обнуление экспортных пошлин к 2024 году и повышение внутреннего налогообложения, стоимость российской нефти для Белоруссии увеличивается, и Москва отказалась предоставлять какие-либо компенсации Минску за налоговый маневр. Начиная с 2018 года российские власти публично увязывают продолжение дотирования белорусской экономики с прогрессом в «интеграции» двух стран.

Белорусские мигранты в России

В России проживают около 650 тыс. граждан Белоруссии, писал в апреле 2019 года Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Это меньше, чем количество, например, мигрантов из Азербайджана, Киргизии, Таджикистана или Узбекистана. Судя по статистике российского МВД о постановке на учет и снятии с учета белорусских граждан, их количество в России постоянно увеличивается, однако, по мнению экспертов, статистика органов внутренних дел не учитывает всех мигрантов.

В свою очередь, статистика Банка России по денежным переводам физических лиц из России в Белоруссию (xlsx) подтверждает, что в России проживает не так много белорусов, как мигрантов из других стран СНГ. В 2019 году денежные переводы из России в Белоруссию составили лишь $272 млн — по сравнению с $4,7 млрд в Узбекистан, $1,1 млрд в Армению или $389 млн на Украину.