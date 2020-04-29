Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 73,69 (-0,88) Quote, 29 апр, 14:00
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 80,05 (-0,73) Quote, 29 апр, 14:00
Умер олимпийский чемпион в составе сборной СССР Янис Лусис Спорт, 00:33 Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса Общество, 00:09 «Дочка» Alibaba предложила использовать простаивающие самолеты под грузы Бизнес, 00:02 Глава дипломатии ЕС оценил возможность улучшения отношений с Россией Политика, 00:00 Советник правительства Италии назвал причину вспышки COVID-19 в стране Политика, 00:00 Украинский завод UC Rusal встал из-за блокировки поставок сырья Бизнес, 29 апр, 23:52 В Москве умерли еще 65 пациентов с коронавирусом Общество, 29 апр, 23:28 Глава Минздрава заявил об отсутствии в России новорожденных с COVID-19 Общество, 29 апр, 23:19 ВВП США снизился впервые с 2014 года на фоне пандемии SARS-CoV-2 Экономика, 29 апр, 23:11 Минобороны назвало число вылечившихся от коронавируса военных Общество, 29 апр, 23:04 Власти определили правила отбора системно значимых компаний для поддержки Экономика, 29 апр, 22:58 В ВОЗ оценили возможные сроки смягчения ограничений из-за вируса в России Общество, 29 апр, 22:38 Во Владимире заявили о не дошедших до больницы просроченных аппаратах ИВЛ Общество, 29 апр, 22:27 СМИ узнали о планах НХЛ возобновить сезон 1 июля Спорт, 29 апр, 22:18
Пандемия коронавируса ,  
0 

ВВП США снизился впервые с 2014 года на фоне пандемии SARS-CoV-2

В первом квартале ВВП США сократился почти на 5%, это стало максимальным снижением со времен глобального экономического кризиса 2008-2009 годов. В Белом доме ожидают восстановления экономики к концу года

На фоне пандемии коронавируса ВВП США в первом квартале 2020 года сократился на 4,8% в годовом выражении, следует из предварительной оценки Бюро экономического анализа. Как отмечает Bloomberg, снижение произошло впервые с 2014 года. Reuters также указывает, что оно стало максимальным с четвертого квартала кризисного 2008 года.

Ранее экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали сокращение ВВП в первом квартале на 4%.

WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Экономика
Фото: Nam Y. Huh / AP

В первом квартале 2019 года рост ВВП США в годовом выражении составил 3,1%, во втором — 2%, в третьем и четвертом — по 2,1%.

Как отмечает Бюро, нынешнее снижение связано с ограничительными мерами, принятыми из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе приостановкой работы предприятий и школ и переходом на удаленную работу. Это привело к изменению спроса и сказалось на потребительских расходах, которые, по данным Бюро, упали на 7,6%. Экспорт в первом квартале снизился на 8,7%, импорт — на 15,3%.

Fitch вдвое ухудшило прогноз падения ВВП мира из-за «небывалой рецессии»
Экономика
Фото: Maja Hitij / Getty Images

По словам директора Национального экономического совета при Белом доме США Ларри Кудлоу, показатели ВВП США во втором квартале 2020 года снова ухудшатся, а уровень безработицы вырастет. В то же время он выразил уверенность, что к концу года экономика страны восстановится.

По прогнозу международного рейтингового агентства Fitch Ratings, ВВП США в 2020 году сократится на 5,6%. Эксперты S&P Global Ratings ожидают падения на 5,3% из-за эпидемии COVID-19. По оценкам Международного валютного фонда, ВВП США упадет к концу 2020 года на 5,9%.

Теги: США, ВВП, коронавирус
Материалы по теме
В США предсказали безработицу уровня Великой депрессии после пандемии
Общество
МВФ предсказал наихудший спад мирового ВВП после Великой депрессии
Экономика
S&P сменило прогноз для мировой экономики с роста на падение из-за вируса
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter