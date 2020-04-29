ВВП США снизился впервые с 2014 года на фоне пандемии SARS-CoV-2

В первом квартале ВВП США сократился почти на 5%, это стало максимальным снижением со времен глобального экономического кризиса 2008-2009 годов. В Белом доме ожидают восстановления экономики к концу года

На фоне пандемии коронавируса ВВП США в первом квартале 2020 года сократился на 4,8% в годовом выражении, следует из предварительной оценки Бюро экономического анализа. Как отмечает Bloomberg, снижение произошло впервые с 2014 года. Reuters также указывает, что оно стало максимальным с четвертого квартала кризисного 2008 года.

Ранее экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали сокращение ВВП в первом квартале на 4%.

В первом квартале 2019 года рост ВВП США в годовом выражении составил 3,1%, во втором — 2%, в третьем и четвертом — по 2,1%.

Как отмечает Бюро, нынешнее снижение связано с ограничительными мерами, принятыми из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе приостановкой работы предприятий и школ и переходом на удаленную работу. Это привело к изменению спроса и сказалось на потребительских расходах, которые, по данным Бюро, упали на 7,6%. Экспорт в первом квартале снизился на 8,7%, импорт — на 15,3%.