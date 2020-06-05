Трамп заявил о необходимости снять с США ограничения из-за COVID-19

Соединенные Штаты практически преодолели эпидемию коронавируса, пришла пора снимать ограничения и открывать страну, заявил Дональд Трамп. По его словам, США ожидает впереди долгий период экономического роста

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что для Соединенных Штатов настало время отменить карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Трансляцию пресс-конференции Трампа вела пресс-служба Белого дома на канале в YouTube.

«Мы возвращаемся к прежнему состоянию, мы открываем страну», — сказал Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что компании США достигли «громадных успехов» в деле создания вакцины против коронавируса. По его словам, уже готовы к отправке 2 млн доз, и это будет сделано, как только вакцина пройдет проверку на безопасность. Над созданием вакцин и лекарств против COVID-19 в США успешно работают семь-восемь компаний, отметил президент США.

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Он привел в пример действия губернаторов штатов, которые уже сняли ограничения, и призвал остальных последовать их примеру. Трамп заявил, что Джорджия, Южная Каролина, Флорида и многие другие места уже открылись и люди там делают «колоссальный бизнес».