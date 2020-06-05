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Пандемия коронавируса ,  
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Трамп заявил о необходимости снять с США ограничения из-за COVID-19

Соединенные Штаты практически преодолели эпидемию коронавируса, пришла пора снимать ограничения и открывать страну, заявил Дональд Трамп. По его словам, США ожидает впереди долгий период экономического роста
Фото: Leah Millis / Reuters
Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что для Соединенных Штатов настало время отменить карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Трансляцию пресс-конференции Трампа вела пресс-служба Белого дома на канале в YouTube.

«Мы возвращаемся к прежнему состоянию, мы открываем страну», — сказал Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что компании США достигли «громадных успехов» в деле создания вакцины против коронавируса. По его словам, уже готовы к отправке 2 млн доз, и это будет сделано, как только вакцина пройдет проверку на безопасность. Над созданием вакцин и лекарств против COVID-19 в США успешно работают семь-восемь компаний, отметил президент США.

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Источник: JHU
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Он привел в пример действия губернаторов штатов, которые уже сняли ограничения, и призвал остальных последовать их примеру. Трамп заявил, что Джорджия, Южная Каролина, Флорида и многие другие места уже открылись и люди там делают «колоссальный бизнес».

США после снятия всех ограничений ожидает «долгий период роста» экономики, заявил Трамп. Он упомянул последние данные по безработице, которая в мае сократилась, а количество рабочих мест увеличилось за этот месяц на 2,5 млн.

Министерство труда США сообщило, что в мае безработица сократилась с 14,7 до 13,3%, притом что эксперты ожидали роста безработицы до 20%.

По данным Университета Хопкинса на 5 июня, в США выявлено 1,875 млн случаев заражения коронавирусом, от болезни умерли более 108 тыс. человек. По абсолютным цифрам страна является лидером по многим показателям эпидемии.

Однако по количеству смертей на 1 млн населения Соединенные Штаты занимают 12 место (333), уступая таким странам, как Бельгия, Великобритания, Испания, Франция, Швеция и Нидерланды.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Трамп 30 мая сообщил, что число новых случаев заражения коронавирусом и смертей от вызванных им осложнений снижается на всей территории США. Президент добавил, что пандемия нанесла серьезный ущерб американской экономике, но сейчас фиксируются «замечательные предварительные показатели» в экономике и в разработке вакцины от вируса. «Думаю, что скоро у нас будут очень хорошие результаты. Когда у нас будет эта вакцина, мы сможем раздать ее очень быстро», — пояснил он.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: США, Дональд Трамп, карантин, коронавирус
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