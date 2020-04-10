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Антикризисные меры ,  
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Микрофинансисты попросили признать их пострадавшими от пандемии

МФО пожаловались правительству на резкое снижение клиентского потока и объемов погашаемых займов. Участники рынка предупредили, что обязанность МФО предоставлять клиентам кредитные каникулы угрожает устойчивости бизнеса
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Микрофинансовые организации попросили правительство посчитать выдачу займов деятельностью, пострадавшей от пандемии коронавируса. Участники рынка предлагают включить микрофинансирование в перечень отраслей экономики, на которые распространится господдержка и налоговые льготы. Об этом говорится в письме крупнейшей саморегулируемой организации на рынке микрофинансирования СРО «МиР» премьеру Михаилу Мишустину (есть у РБК). Документ датирован 6 апреля, его отправку подтвердили в СРО «МиР». РБК направил запрос в аппарат правительства.

Карантинные меры в регионах, а также обязанность МФО предоставлять клиентам кредитные каникулы угрожают устойчивости бизнеса — микрофинансовые компании ожидают значительных убытков в течение полугода, говорится в письме.

О чем просят микрофинансисты

Введенный во многих регионах России режим самоизоляции уже привел к «значительному сокращению объема как выдаваемых, так и погашаемых займов», констатируют в СРО «МиР». Компании, которые выдают ссуды в отделениях, не могут полноценно обслуживать клиентов. МФО в регионах столкнулись с прямыми запретами на работу или с косвенными ограничениями, писал РБК.

МФО столкнулись с запретами на работу в регионах из-за коронавируса
Финансы

«Далеко не все компании имеют дистанционные каналы выдачи займов. Есть те, кто работает только в офлайне. Особенно это касается региональных МФО. Более того, даже те компании, которые начали строить «онлайн» еще один-два года назад и к моменту начала пандемии имели возможность перенаправить поток, не могут обеспечить полноценную замену одного канала другим», — поясняет председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.

Микрофинансисты опасаются и дефицита ликвидности из-за кредитных каникул. МФО входят в число кредиторов, которые по новому закону обязаны предоставлять пострадавшим россиянам отсрочки при выплате ссуд. По мнению участников рынка, из-за выхода клиентов на каникулы у МФО могут возникнуть проблемы с выполнением своих обязательств и уплатой налогов.

Микрофинансовые компании в первую очередь просят правительство о налоговых послаблениях.

  • Дать отсрочку по уплате налога на прибыль за прошлый год на шесть месяцев, до 28 сентября.
  • Отложить уплату авансовых платежей по налогу на прибыль, которые необходимо внести за первый квартал 2020 года. Согласно Налоговому кодексу (ст. 271), МФО должны платить налоги с еще не полученных от заемщиков процентов (доход компаний определяется по методу начисления). Авансовые платежи за первый квартал компании должны перечислить до 28 апреля, участники рынка просят сдвинуть этот срок до 28 июля, чтобы внести их одновременно с авансом за второй квартал.
  • Дать на три месяца отсрочку при уплате страховых взносов за своих сотрудников. По мнению бизнеса, льгота должна затронуть период с марта по май включительно.

Еще одна просьба МФО — приостановка налоговых и иных проверок до 1 июня 2020 года.

Идеи микрофинансистов во многом совпадают с теми послаблениями, которые уже обещало правительство для компаний из отраслей экономики, пострадавших от пандемии.

Кто уже может рассчитывать на антикризисную поддержку правительства

6 апреля правительство утвердило перечень отраслей, которые оказались наиболее уязвимыми из-за карантина и пандемии COVID-19. В изначальном списке фигурировали девять сфер, в частности авиаперевозки, туризм и гостиничный бизнес, общественное питание.

Позднее Минэкономразвития предложило расширить перечень пострадавших, включив в него кинотеатры и стоматологические клиники.

Как отмечал Михаил Мишустин, отрасли, включенные в антикризисный план, получат поддержку в первую очередь. Например, компании из этих сфер могут рассчитывать на шестимесячную отсрочку при выплате налогов (кроме НДС) и страховых взносов, льготные кредиты и госсубсидии. Кроме того, пострадавший бизнес будет освобожден от проверок и контрольных закупок. Четверка крупнейших бизнес-объединений России уже попросила правительство расширить меры господдержки, в частности, признать пострадавшими от пандемии COVID-19 не отдельные отрасли экономики, а все предприятия.

Нужны ли МФО послабления

Риски, на которые указывают МФО, не надуманные, считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев: «Клиентская база микрофинансовых компаний — это в основном социально чувствительный сегмент населения, которому потребуются заемные средства в связи с временной потерей работы».

Бизнес попросил Мишустина предоставить субсидии на выплату зарплат
Экономика

По словам аналитика, МФО имеют большой запас капитала, но риски возникновения проблем с ликвидностью есть. «Этот риск не будет системным, так как привлечение средств рыночных инвесторов доступно весьма ограниченному кругу игроков. В наиболее уязвимом положении оказываются игроки с большой долей офлайн-бизнеса, а также небольшие МФО, которые не так быстро могут адаптировать риск-параметры к новым условиям и отфильтровывать наиболее качественных заемщиков», — поясняет аналитик. Отсрочка по уплате налогов отчасти ослабит давление на капитал компаний, но это не решит проблему ликвидности у отдельных игроков, заключает Алексеев.

«Отсрочка налоговых платежей, особенно за 2019 год, проблем не решает. Здесь все просто: заработал — заплати налог», — говорит сооснователь группы IDF Eurasia (бренд Moneyman) Борис Батин. По его словам, тренд на уход с рынка офлайн-игроков с менее эффективными бизнес-моделями уже был, сейчас он ускорился.

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Но для решения возможных проблем с ликвидностью МФО может понадобиться помощь регулятора, говорит собеседник РБК. «Например, [можно] добавить облигации МФО в ломбардный список [ЦБ]. Это действительно поможет развитию индустрии как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — поясняет Батин. РБК направил запрос в Банк России.

МФО в России

По данным ЦБ на 27 марта, в России работали 1733 микрофинансовые организации. В 2019 году МФО выдали ссуды на 415 млрд руб. Порядка 40% — это краткосрочные займы «до зарплаты», потому по итогам года совокупный портфель МФО составил 212 млрд руб. На крупнейших игроков (топ-20 по активам) приходятся 57% от этого объема. Чистая прибыль МФО в 2019 году оказалась рекордной за весь период наблюдений — 16,5 млрд руб. (рост на 52% в годовом выражении). Но большинство участников рынка столкнулись со снижением рентабельности бизнеса, признавал ЦБ.

За тот же период обязательства сектора выросли на 6% — до 85 млрд руб. 76% заимствований приходятся на физлиц и индивидуальных предпринимателей.

В сфере микрофинансирования сейчас заняты порядка 70 тыс. россиян, сообщили в СРО «МиР» со ссылкой на данные ЦБ.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: МФО, микрозаймы, коронавирус, Антикризисный план
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