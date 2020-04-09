Минэк предложил помочь пострадавшим от COVID-19 кинотеатрам и дантистам

В список наиболее пострадавших предлагается внести кинотеатры и стоматологические клиники

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минэкономразвития предложило расширить список отраслей, наиболее пострадавших от ухудшения ситуации в экономике в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Проект соответствующего постановления (есть в распоряжении РБК) ведомство уже направило главе правительства России Михаилу Мишустину.

В соответствии с документом в список наиболее пострадавших предлагается внести кинотеатры и стоматологические клиники.

В пояснительной записке говорится, что расширение списка необходимо для распространения мер поддержки на компании и индивидуальных предпринимателей, работающих в данных сферах. Минэкономразвития подчеркивает, что как кинотеатры, так и дантисты несут существенные потери в связи с приостановкой их деятельности из-за COVID-19 (стоматологам разрешено оказывать больным только срочную помощь).

30 марта глава правительства Михаил Мишустин пообещал, что власти будут оказывать первоочередную поддержку наиболее пострадавшим отраслям как в рамках антикризисного плана, так и за счет тех мер, которые были разработаны для поддержки малого и среднего бизнеса.

Постановлением от 3 апреля был утвержден список из девяти таких отраслей, стоматологи должны стать десятой под названием «Деятельность в области здравоохранения».