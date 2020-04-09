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Пандемия коронавируса ,  
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Минэк предложил помочь пострадавшим от COVID-19 кинотеатрам и дантистам

В список наиболее пострадавших предлагается внести кинотеатры и стоматологические клиники
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минэкономразвития предложило расширить список отраслей, наиболее пострадавших от ухудшения ситуации в экономике в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Проект соответствующего постановления (есть в распоряжении РБК) ведомство уже направило главе правительства России Михаилу Мишустину.

В соответствии с документом в список наиболее пострадавших предлагается внести кинотеатры и стоматологические клиники.

В пояснительной записке говорится, что расширение списка необходимо для распространения мер поддержки на компании и индивидуальных предпринимателей, работающих в данных сферах. Минэкономразвития подчеркивает, что как кинотеатры, так и дантисты несут существенные потери в связи с приостановкой их деятельности из-за COVID-19 (стоматологам разрешено оказывать больным только срочную помощь).

30 марта глава правительства Михаил Мишустин пообещал, что власти будут оказывать первоочередную поддержку наиболее пострадавшим отраслям как в рамках антикризисного плана, так и за счет тех мер, которые были разработаны для поддержки малого и среднего бизнеса.

Постановлением от 3 апреля был утвержден список из девяти таких отраслей, стоматологи должны стать десятой под названием «Деятельность в области здравоохранения».

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Заемщики из числа малого и среднего бизнеса, указанные в этом перечне, могут не позднее 30 сентября 2020 года обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредита, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком.

Кроме того, Федеральная налоговая служба заявляла, что компании из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей получат право на мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Авторы: Евгений Калюков, Анна Гальчева
Теги: Минэкономразвития, коронавирус
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