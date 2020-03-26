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Аттракционы и дискотеки попали под запрет на всей территории России

Координационный совет по борьбе с распространением коронавируса при правительстве рекомендовал регионам закрыть все увеселительные и развлекательные заведения, а также приостановить оказание таких услуг в парках
Фото: Ольга Кравец / Global Look Press

На территории всех субъектов Российской Федерации должны быть закрыты дискотеки, ночные клубы и аттракционы, а также приостановлено проведение развлекательных, зрелищных, выставочных и других мероприятий, в том числе в торгово-развлекательных центрах. Такую рекомендацию принял на заседании 25 марта президиум координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, сообщили РБК в пресс-службе правительства.

«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации временно приостановить: проведение на территории соответствующего субъекта Российской Федерации досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан», — говорится в тексте решения президиума совета.

Региональные власти должны также временно закрыть для посещения здания, которые предназначены для проведения массовых развлекательных мероприятий, в том числе дискотеки, ночные клубы, кинотеатры, детские комнаты и площадки в ТРЦ, «а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах».

Собянин объявил о закрытии кафе и парков в нерабочую неделю
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Ранее подобные ограничительные меры были приняты московскими властями. В столице решили закрыть городские библиотеки и учреждения досуга, все кинотеатры и кинозалы, развлекательные центры и игровые комнаты для детей, ночные клубы и дискотеки. Под ограничительные меры попали также стоматологические кабинеты: они будут оказывать только экстренную помощь.

Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
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