Fitch описало риски для рейтингов регионов из-за новых санкций США

Агентство Fitch допускает пересмотр рейтингов российских регионов на фоне введения новых санкций. Пострадать могут бюджеты и тех субъектов, которые напрямую не связаны с компаниями, попавшими под санкции, говорит аналитик Fitch

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Новые санкции США могут повлиять на положение российских регионов, которое отразится на их кредитных рейтингах. Как рассказал РБК старший директор Fitch Владимир Редькин, агентство не планирует резких действий, однако допускает пересмотр рейтингов субъектов, если из-за новых ограничений их поступления от налога на прибыль окажутся даже ниже консервативных оценок.

Действия возможны

«По налогу на прибыль мы делаем очень консервативные прогнозы, чтобы не зависеть от волатильности. Поэтому, если где-то [поступления от налога на прибыль] будут выходить за рамки наших консервативных прогнозов, мы поправим свой сценарий. И теоретически какие-то рейтинговые действия возможны», — сказал Редькин.

О «мгновенном» понижении речи не идет, так как эффект от санкций будет долгосрочным, «он может быть каким-то образом компенсирован — другими налогами или снижением расходов». «Пересмотр во второй половине года даст нам основу для обновления рейтингового сценария, и на его основе мы уже будем смотреть — сохранять прогнозы по рейтингам или все-таки их корректировать», — уточнил Редькин.

Fitch присваивает рейтинги 35 городам и регионам России, сейчас им присвоены позитивные и стабильные прогнозы. Инвестиционные рейтинги — у десяти субъектов, у остальных — спекулятивные («мусорные»). России в целом присвоен инвестиционный рейтинг BBB- с позитивным прогнозом — Fitch, в отличие от других агентств, не понижал его до «мусорного» уровня на фоне рецессии (так сделали S&P и Moody's, при этом в начале этого года S&P вернуло рейтинг в инвестиционную категорию со стабильным прогнозом, однако Moody's оставило его на «мусорном» уровне, хоть и с позитивным прогнозом).

Принцип домино

США ввели новые санкции против России 6 апреля 2018 года. Под них попал и Rusal Олега Дерипаски — крупнейший экспортер алюминия, чьи предприятия работают более чем в 20 российских регионах. Правительство уже заявило, что готовит меры поддержки для попавших под американские ограничения компаний. В отчетности Rusal сказано, что в прошлом году он заплатил $66 млн налога на прибыль. Однако не все они пошли в бюджет России: Rusal — налоговый резидент Кипра, а его «дочки» платят налоги не только в России, но и в Китае, Швеции, Австралии, на Украине и в других странах.

Риски от санкций есть, признал на конференции Fitch в среду министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, и пока ситуацию прогнозировать сложно. Регион не занимается прямым экспортом в США, но это «ничего не значит», указал Пшеницын: «Все начинает действовать по принципу домино».

При этом доля налога на прибыль, доходы от которого потенциально могут снизиться от американских санкций, в структуре поступлений российских регионов занимает второе место после НДФЛ, сказал РБК Редькин. «Раньше такого не было — наоборот, налог на прибыль всегда был первый», — уточнил аналитик Fitch. Прогнозировать налог на прибыль сложно, в частности, из-за механизма консолидированных групп налогоплательщиков (неизвестно, что будет к ним отнесено), добавил он: «Как правило, мы отталкиваемся от минимального уровня [поступлений]. Все всплески мы не принимаем во внимание, считаем их единоразовыми».

«Я допускаю, что результаты по отдельным субъектам будут хуже, чем мы сейчас планируем», — сказал Редькин. Однако рейтинги касаются долгосрочного периода, поэтому и позитивные, и негативные всплески сглаживаются, добавил он. Кризис 2009 года был для региональных финансов «наиболее сильным по амплитуде, но восстановление было очень быстрым», указал Редькин: «Наверное, такого уровня амплитуды мы не достигнем. В 2013 году накладывалось много факторов, спад был более затяжной, и выход из него был на другой уровень. Я думаю, что сейчас будет что-то похожее на 2013 год».

«Может быть, регионы, которые напрямую не связаны с этими отраслями и компаниями (попавшими под санкции. — РБК), могут тоже пострадать. Может пострадать в целом экономика. В целом негативная тенденция может развиваться и переноситься на регионы, которые первоначально не были затронуты этими событиями. Также субфедеральные эмитенты зависят от суверенного рейтинга. Если что-то поменяется в суверенном рейтинге, рейтинги на уровне суверенного автоматом пойдут вслед за ним», — заключил собеседник РБК.