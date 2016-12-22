Экономисты назвали способы поддержать предприятия Дерипаски

Правительство объявило о подготовке мер по поддержке лиц, попавших под новые американские санкции. В первую очередь власти могут помочь Rusal Олега Дерипаски рефинансировать долг, считают опрошенные РБК экономисты

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

О планах поддержать компании, попавшие под новые санкции США, в понедельник, 9 апреля, объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он попросил правительство подготовить конкретные меры в металлургическом секторе, ОПК и энергетике. Более того, возможные механизмы поддержки обсуждались заранее, указал вице-премьер Аркадий Дворкович. РБК спросил у аналитиков, какие меры могут использовать власти для помощи фигурантам санкций.

Дать кредит

Сильнее всего от санкций пострадал Rusal Олега Дерипаски (совладельцем также является Виктор Вексельберг) — его акции по итогам торгового дня в Гонконге рухнули на 50%. У Rusal большой долг и синдицированные кредиты, а американские банки в условиях санкций не будут рефинансировать свою часть, писал РБК. Российский Минфин может выдать госбанкам госгарантии для рефинансирования долговых обязательств Rusal, полагает директор аналитического департамента «Локо-Инвест», бывший руководитель департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов. По данным Минфина на 1 марта, объем действующих госгарантий (как в рублях, так и в иностранной валюте) эквивалентен 2,72 трлн руб., или 2,95% ВВП за 2017 год.

Если у банков будет проблема с валютной ликвидностью, то ЦБ сможет вернуться к операциям валютного РЕПО, которые проводил в конце 2014 года, говорит Тремасов (тогда максимальный лимит задолженности банков по этому инструменту был установлен на уровне $50 млрд, такая схема помогла российским банкам выкупить у нерезидентов суверенные евробонды на сумму порядка $7 млрд). Вопрос, на который пока нет ответа, — станет ли для госбанков это фактором риска введения против них дополнительных санкций, рассуждает Тремасов: «Возможно, комплаенс-контроль этих банков скажет, что для них это серьезные риски».

Подсанкционным компаниям могут предоставить кредиты как через госбанки, так и через ВЭБ за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сказал РБК главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Он предположил, что кредиты будут предоставляться под залог имущества, то есть контрольных пакетов акций. По состоянию на 1 апреля объем средств ФНБ составляет $65,88 млрд, или 3,77 трлн руб., но лишь около 60% этого объема — свободные ресурсы, которые могут быть в любое время взяты со счетов в ЦБ. Остальное вложено в финансовые активы и инфраструктурные проекты.

«Мне кажется, что самое простое решение — это предоставление кредитов по льготным ставкам, чтобы помочь компаниям решить долговые проблемы», — согласна главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Поддержать экспорт

Власти могут поддержать экспортные операции на азиатских рынках, говорит экономист Danske Bank Владимир Миклашевский. Из почти $10 млрд выручки Rusal в прошлом году на США пришлось $1,4 млрд (второе место после России с $2 млрд). В топ-5 крупнейших зарубежных клиентов также Япония ($872 млн), Нидерланды ($728 млн), Турция ($657 млн) и Греция ($450 млн). Около 80% выручки Rusal генерирует за пределами России. Международные трейдеры приостановили покупки алюминия у Rusal, сообщил 9 апреля Bloomberg.

Возможно, ЦБ откроет валютную своп-линию как самой компании, так и банкам, которые держат ее активы, полагает Миклашевский. Многое в финансовом смысле будет зависеть от того, объявит ли Rusal технический дефолт или нет, рассуждает Миклашевский (о таком риске компания предупредила инвесторов утром в понедельник). Если дефолт будет объявлен, то значительной поддержки Rusal не потребуется, считает экономист. Обеспечивать восстановление компании придется «за счет сбыта на другие рынки, возможно, через другие компании и при изменении маркировки продукции с Rusal на иные товарные знаки», заключает Миклашевский.

Предоставление кредитов компании Дерипаски — «наиболее рыночная» мера поддержки, считает экономист Nordea Денис Давыдов. Первым делом необходимо помочь компании не допустить просрочки по ее обязательствам, а потом уже можно содействовать выстраиванию новых торговых цепочек, добавил экономист. Пока же потенциальные инвесторы (как внутри страны, так и за рубежом) «будут очень тщательно взвешивать риски на предмет попадания в SDN-список», отмечает Давыдов.

Говорить, что экспортные поставки Rusal будут сокращаться, пока преждевременно, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Этот сегмент может пострадать, но не в том объеме, в котором компании может быть нанесен максимальный ущерб, говорит он. На американский рынок приходится «порядка 10–15% сбыта, а прямых контрактов и того меньше, так как значительный off-take металла происходит через Glencore, который пока не высказал свою позицию», отмечает он — есть надежда, что компания не присоединится к санкционному режиму.

Удержать Rusal на плаву, по мнению эксперта, смогут внутренний спрос на алюминий и азиатский рынок сбыта. Кроме того, Rusal активно развивает производство алюминиевой продукции, говорит эксперт. Среди нее — диски для автомобилей, радиаторы, внешние панели для облицовки и даже вагоны для отраслей химической промышленности. Таким образом, планы компании довести внутреннее потребление алюминия до 2 млн тонн «не являются наполеоновскими и могут стать реальностью к 2021–2025 годам», считает Худалов

Национализировать или помочь госзаказом

Правительство может рассмотреть возможность национализации компаний, если ситуация не улучшится, полагает Тихомиров. «Финансовое состояние этих компаний могут стабилизировать за счет кредитных линий, но если для них будут закрыты экспортные рынки, то это отразится на их финансовом состоянии. Они, вполне возможно, на определенном этапе не смогут даже исполнять обязательства по государственным кредитам», — предупредил экономист. «Если ситуация не будет улучшаться, то возможно, на каком-то этапе правительство может рассмотреть вопрос о выкупе доли этих компаний, то есть де-факто об их национализации», — подчеркнул Тихомиров.

Еще один вариант развития событий — размещение госзаказов в компаниях, оказавшихся под санкциями, продолжил он. В условиях приостановления доступа Rusal к внешним рынкам наращивать экспорт алюминия можно за счет других производителей в России, которые не попали под санкции. «А на Rusal перебросить львиную долю внутреннего спроса», — предположил Тихомиров. Выделение приоритетных господрядов для компании возможно, соглашается и Миклашевский из Danske.

Объем госзаказов обязательно увеличится, говорит Худалов, кроме того, может вновь стать актуальным давнее предложение Олега Дерипаски по созданию стратегического запаса алюминия. «Это не самый оптимистичный сценарий, но алюминий — это металл, который не ржавеет в отличие от черных металлов, поэтому наличие его запасов может быть одним из вариантов временного решения проблем. Эта старая идея пока не озвучивалась, но очевидно, она возникнет в ближайшие несколько недель», — говорит он. Создание фонда алюминия допускают и другие опрошенные РБК экономисты. Но такая мера целесообразна только в условиях острой нехватки на мировых рынках, в противном случае она не имеет смысла, указал Тихомиров из БКС.