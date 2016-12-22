Дворкович и Орешкин успокоили инвесторов после падения рынков

Вопрос падения акций после новых санкций США — вторичный, заявил инвесторам вице-премьер Аркадий Дворкович. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что плавающий валютный курс абсорбирует колебания на рынках

Аркадий Дворкович (слева) и Максим Орешкин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

На следующий день после масштабного падения акций российских компаний правительство и Центробанк постарались убедить инвесторов, что экономика с этим справится. Падение — вторичная вещь, заявил на форуме Московской биржи вице-премьер Аркадий Дворкович. Приоритетом для правительства является сохранение высокопроизводительных рабочих мест в компаниях, попавших под санкции, подчеркнул он.

«Действительно, рынки сейчас находятся в сложной ситуации. Фраза о стабильности меня всегда, скажем так, напрягает, потому что рынки стабильными быть не могут по определению», — сказал Дворкович. «Конечно, рыночные котировки формируются на основе ожиданий. Те санкции против российских частных компаний, причем системообразующих компаний, которые были введены, создали значительную неопределенность для всех инвесторов, для всех тех, кто работает на финансовом рынке», — продолжил вице-премьер. По его словам, при такой неопределенности из-за санкций инвесторы ведут себя максимально консервативно. «Слишком велика точечная неопределенность», — отметил Дворкович.

Самое важное — минимизировать эту неопределенность, обеспечив стабильную работу предприятий, на которых работают сотни тысяч людей, указал он.

«Мы при необходимости будем способствовать сохранению стабильной работы соответствующих предприятий. Речь идет именно об этом. Котировки акций — это вторичная в данном случае вещь», — сказал Дворкович. «Нужны ли будут дополнительные меры — будем смотреть, но не должно быть какой-то здесь спешки», — заключил вице-премьер.

В России много экспортоориентированных компаний, и события пятницы, когда были введены санкции, «вызывают коррекцию рынка», сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Как в таких случаях бывает, в первые дни наблюдается повышенная волатильность, еще много неопределенности для инвесторов, еще непонятны последствия. Нужно время для адаптации финансовой сферы и экономики. Кстати, плавающий курс является одним из амортизаторов и абсорбатор внешних шоков», — заявила глава ЦБ. У регулятора имеется широкий набор инструментов, но необходимости в системных мерах пока нет, заверила Набиуллина, добавив, что ЦБ будет отслеживать ситуацию.

Колебания на рынках находятся в пределах нормальной волатильности, и плавающий валютный курс абсорбирует эти шоки, сказал министр экономического развития Максим Орешкин. «Нужно понимать, что сейчас никакого изменения со стороны регуляторов на рынке не происходит, жизнь продолжается», — сказал Орешкин. Правительство сейчас продолжает покупать валюту, у ЦБ в арсенале есть и другие возможности, добавил министр: «Поэтому макроэкономика и финансовые рынки, конечно, выдержат, здесь можно не сомневаться».

Оптимистичнее всех на сессии был глава Тинькофф Банка Олег Тиньков. У российского бизнеса «крепкие нервы», он нормально себя чувствует, говорил Тиньков. «Вчера я потерял 250 млн долларов за день, были дни и похуже, терял по 1 млрд. Так что день позитивный очень на самом деле. Я только что вернулся с Камчатки, оказался на вулкане. И в каком-то смысле быть на фондовом рынке в России напоминает жить на вулкане, на котором, к сожалению, у наших инвесторов не сколь крепкие нервы, сколь они крепки у российского бизнеса», — описывал он. Инвесторы нервничают из-за падения акций, а СМИ «раскручивают» эти новости, жаловался Тиньков: «Я считаю, что ничего особенного не произошло, что называется, business as usual для России».

Новые санкции США, затронувшие, в частности, Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга, были введены в пятницу. Российский рынок отреагировал на это в понедельник. Если в пятницу заметную реакцию на новые меры Вашингтона показали только компании Олега Дерипаски — Rusal и En+, то начиная с утра 9 апреля на торгах начали обваливаться уже котировки всех российских голубых фишек — от банков до металлургических компаний. К закрытию торгов индекс Мосбиржи опустился на 8,34%, до 2090 пунктов, а индекс РТС — на 11,44%, до 1094 пунктов. Капитализация фондового рынка за день упала на 820 млрд руб., писал РБК.