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Что происходит с рублем. Главное к этому моменту
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Что происходит с рублем. Главное к этому моменту
Падение рубля, 12:37
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Что происходит с рублем. Главное к этому моменту
На открытии торгов Московской биржи 11 апреля курс евро впервые с марта 2016 года пробил отметку в 80 руб. Российская валюта продолжает дешеветь третий день подряд. Самое главное о ситуации с рублем — в обзоре РБК
Очередь у пункта обмена валют (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Как падал рубль

  • В понедельник, 9 апреля, начался быстрый рост курсов основных валют к рублю. В этот день курс евро впервые с 2016 года поднялся сначала выше 74 руб., а затем и выше 75 руб. Курс доллара в тот же день впервые с начала 2018 года пробил отметки 59 и 60 руб.
  • 10 апреля подорожание основных валют продолжилось: евро пробил отметку в 78 руб., а доллар — 63 руб.
  • 11 апреля в первые минуты после открытия торгов на Московской бирже курс евро вырос более чем на два рубля к закрытию предыдущей сессии — до 80,14 руб. Курс доллара также вырос — более чем на полтора рубля к закрытию, до 64,76 руб. В течение первого часа после начала работы Московской биржи они несколько скорректировались.
  • По состоянию на 12:40 мск курс евро составляет 79,37 руб., курс доллара — 64,12 руб.

Актуальные курсы доллара и евро на Московской бирже

Причины и последствия падения рубля

  • 6 апреля​ Минфин США опубликовал санкционный список Министерства финансов США, в который вошли семь крупных российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников. Среди них — бывший президент En+ Group Олег Дерипаска, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, член Совета Федерации Сулейман Керимов, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов.
  • В санкционный список попали также некоторые из подконтрольных бизнесменам компаний, в их числе En+ Group, «Базовый элемент», группа «Ренова», ГАЗ, «Русские машины».

От Акимова до Школова: все фигуранты санкционного списка Минфина США Еще 20 фото
Фотогалерея

  • Введение санкций сильно ударило по российскому фондовому рынку — на пике падения 9 апреля индекс Мосбиржи опустился и потерял более 9%, а индекс РТС — почти 11%. Совокупное состояние 50 богатейших россиян за один день сократилось более чем на $11,7 млрд.
  • Еще одна причина ослабления рубля — эскалация ближневосточного конфликта. На прошлой неделе о химической атаке в сирийском городе Думе, в результате которой погибли 60 человек, сообщали активисты. США обвинили в случившемся правительство Башара Асада, действующее при поддержке России. Президент США Дональд Трамп 9 апреля пообещал принять решение об ответных мерах Вашингтона на случившееся. По мнению экспертов, эти новости могут дополнительно давить на российскую валюту.
  • Среди причин ослабления рубля также внесенный в конгресс США законопроект, который предусматривает введение санкций в отношении России за ее причастность к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери (российские власти причастность категорически отрицают). Авторы законопроекта предлагают в числе других мер запретить американским участникам рынка любые операции с российскими государственными облигациями, выпущенными по истечении полугода после принятия решений о санкциях, и операции с долгом крупнейших российских банков.

Валютная нервозность: что будет с рублем из-за введения санкций США

Аналитики о будущем рубля

  • Опрошенные РБК эксперты полагают, что курс рубля стабилизируется, когда прояснится ситуация относительно дальнейших санкций и геополитической напряженности.
  • Главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик заявляет, что в краткосрочной перспективе маловероятно возвращение курса к уровню 57–58 руб. за доллар, коррекция может занять несколько месяцев.
  • «Вскоре могут последовать коррекция и стабилизация валюты на более высоких уровнях (по сравнению с теми, что были до скачка курсов из-за санкций). Понять, насколько длительным может быть текущее снижение курса рубля, помогут события ближайших недель, в том числе геополитические», — считает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.
  • «По мере стабилизации ситуации и оценки рисков поддержка со стороны нефти не даст рублю провалиться. Думаю, что возврат курса к 60–61 руб. вполне возможен при отсутствии дополнительного потока негатива», — полагает аналитик УК «Альфа-Капитал» Дарья Желаннова.
Автор: Артем Солодков.
Теги: Курс рубля
Главное
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