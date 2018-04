«Умные ракеты»: как США и союзники видят военный ответ Дамаску

Президент США пригрозил России нанести ракетную атаку по Сирии. Ранее он обещал определиться с ответными мерами на предположительное применение химоружия в сирийской Думе к вечеру среды

Дональд Трамп (Фото: Ty Wright / Bloomberg)

Сомнения союзников

Вечером в среду по мск, 11 апреля, истекает срок, взятый президентом США Дональдом Трампом на разработку ответных мер Вашингтона в связи с предполагаемой химической атакой на сирийский город Дума, ответственность за которую США возлагают на режим президента Сирии Башара Асада.

О намерении США ответить на инцидент в Думе Трамп сообщил в понедельник, 9 апреля, на следующий день после появления сообщений о применении правительственными войсками соединения группы хлоринов против мирных жителей. Трамп пообещал в течение 48 часов объявить, каким будет ответ на очередное использование химического оружия против мирного населения в Сирии. Первым о предполагаемой атаке хлорсодержащим отравляющим веществом в Думе сообщило Сирийско-американское медицинское общество (SAMS) в ночь на 8 апреля. По данным организации, в результате атаки погибли 49 человек. Всемирная организация здравоохранения в среду, 11 апреля, сообщила о 43 погибших и 500 пострадавших.

В день атаки Трамп обрушился с критикой на Россию и Иран за поддержку Асада и пригрозил ответственным за атаку в Думе расплатой. «Президент [Владимир] Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного [Башара] Асада. Придется заплатить большую цену», — написал Трамп в своем Twitter 8 апреля. Ответ Вашингтона будет «очень жестким», если удастся доказать причастность российского лидера Владимира Путина к атаке, сообщил американский президент 9 апреля, заявив, что у США есть множество «военных вариантов». Москва и Дамаск обвинения Вашингтона отвергают, а сообщения о применении химического оружия в Думе считают сфабрикованными.

Свои угрозы Трамп повторил в среду, 11 апреля, также в сообщении в Twitter. «Россия обещает сбивать любые ракеты, которые будут запущены по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят красивые, новые и умные», — написал Трамп.

О том, что Россия оставляет за собой право сбивать ракеты в случае агрессии США против Сирии, заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин телеканалу «Аль-Манар».

С начала недели Трамп успел обсудить ситуацию с президентом Франции ​Эмманюэлем Макроном и британским премьером Терезой Мэй. Оба лидера поддержали американского президента в решении ответить на предполагаемое применение химического оружия против жителей Думы. Но окончательно согласовать военный ответ правительству Сирии союзникам до сих пор не удалось — консультации между тремя странами продолжаются.

«Мы продолжим обмены технической и стратегической информацией с нашими союзниками, особенно Британией и США, в ближайшие дни мы анонсируем наше решение», — передало слова Макрона агентство The Reuters 10 апреля. По словам президента Франции, удары западных стран не будут нацелены на союзников Дамаска, а только на объекты сирийской армии, относящиеся к химической отрасли. Источники The New York Times сообщают, что военные убеждают Трампа, что удар должен быть более мощным, чем год назад, когда ВВС США провели ракетную атаку на сирийский аэродром Шайрат.

Для присоединения Великобритании к совместному военному ответу, как стало известно утром 11 апреля, требуется больше доказательств применения химического оружия в Думе. Об этом, как сообщила The Times, заявила Мэй в разговоре с Трампом. Издание отмечает, что отказ британского премьера участвовать в быстрой ответной операции совпало с решением Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направить в Думу в ближайшее время свою Миссию по установлению фактов для расследования инцидента (об этом ОЗХО сообщила 10 апреля). Организация направила запрос сирийским властям с просьбой принять необходимые меры для развертывания миссии.



За проведение тщательного и независимого расследования в Думе выступил спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. «Я отметил, что некоторые государства выражали подозрение в том, что правительство Сирии ответственно в предположительной химической атаке. Но другие государства, в том числе правительство Сирии, поставили под вопрос достоверность этих обвинений и заявили, что атаки были постановочными или являлись провокацией», — сказал спецпосланник (цитата по РИА Новости).

Однако постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон намерен ответить на химическую атаку вне зависимости от того, одобрит ли эти действия Совбез или нет.

Корабли подходят ближе​​

В среду Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) предупредила авиакомпании — следует проявлять осторожность при полетах в районе Восточного Средиземноморья в связи с возможными ударами по Сирии в ближайшие 72 часа.

К сирийским берегам уже подошел американский эсминец Donald Cook — корабль направился в район в понедельник 9 апреля после захода в кипрский порт Ларнака, сообщала Washington Post. 10 апреля эсминец подошел к сирийскому Тартусу, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России, на расстояние в 100 км, писала турецкая газета Hurryet.

Газета Wall Street Journal пишет, что на соединение с Donald Cook в этот район направляется еще один эсминец — Porter. Чтобы добраться до сирийских берегов, ему потребуется несколько дней — 9 апреля Porter еще находился в порту Шербур в Нормандии, сообщал французский портал La Manche Libre. Оба корабля оснащены «Томагавками». Именно этими крылатыми ракетами 7 апреля прошлого года эсминцы Porter и Ross нанесли удар по правительственной авиабазе Шайрат в провинции Хомс, после того как Дональд Трамп обвинил сирийское правительство в химической атаке в провинции Идлиб. Газета The New York Times пишет, что неподалеку от сирийских берегов находится также десантно-вертолетный корабль New York. Но «отправка сухопутных войск крайне маловероятна», сказали изданию правительственные источники.

11 апреля с военно-морской базы в Норфолке в штате Вирджиния направилась авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Harry S. Truman. В состав соединения входят также ракетный крейсер Normandy и эскадренные миноносцы Arleigh Burke, Bulkeley, Forrest Sherman и Farragut. Позднее к группе присоединятся еще два миноносца - Jason Dunham и The Sullivans.