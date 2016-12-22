Песков прокомментировал падение курса рубля

В Кремле реагируют на слухи о дефолте на фоне падения курса рубля как на «эмоциональные и спекулятивные проявления», требуется спокойная оценка ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Волатильность случается. Система обладает изрядным запасом прочности. Давайте дождемся отчета правительства (в Госдуме)», — добавил Песков.

Рубль начал стремительно сдавать позиции 9 апреля на фоне введения Минфином США санкций против российских компаний и крупных предпринимателей. На следующий день подорожание основных видов валют продолжилось: евро вырос более чем на 3 руб., поднявшись выше 78 руб., доллар поднялся более чем на 2,5 руб., до 63 руб.

На открытии торгов на Московской бирже 11 апреля евро преодолел отметку в 80 руб. Доллар взлетел до 64 руб. Это максимальные значения с начала весны 2016 года.