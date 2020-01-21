Максим Топилин уйдет с поста министра труда и соцзащиты

И.о. министра труда и соцзащиты Максим Топилин не войдет в новое правительство, сообщили два источника РБК, близких к правительству. Кандидатом на пост главы Минтруда стал заместитель министра финансов Антон Котяков

Максим Топилин (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

И.о. министра труда и соцзащиты Максим Топилин не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили два источника РБК, близких к правительству.

Максим Топилин возглавляет министерство труда уже восемь лет — с 2012 года, до этого он занимал пост замминистра здравоохранения и соцразвития.

Кандидатом на пост главы Минтруда является заместитель министра финансов Антон Котяков, рассказал источник РБК, знакомый с ходом консультаций по формированию нового правительства.

В пресс-службе Минтруда отказались от комментариев. Антон Котяков не ответил на звонок корреспондента РБК.

Антон Котяков стал заместителем министра финансов в 2017 году, в министерстве он курировал вопросы по бюджетной политике в социальной сфере. До прихода в Минфин он работал сначала министром финансов, а затем экономики и финансов Московской области.