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Максим Топилин уйдет с поста министра труда и соцзащиты

И.о. министра труда и соцзащиты Максим Топилин не войдет в новое правительство, сообщили два источника РБК, близких к правительству. Кандидатом на пост главы Минтруда стал заместитель министра финансов Антон Котяков
Максим Топилин (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

И.о. министра труда и соцзащиты Максим Топилин не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили два источника РБК, близких к правительству. 

Максим Топилин возглавляет министерство труда уже восемь лет — с 2012 года, до этого он занимал пост замминистра здравоохранения и соцразвития.

Кандидатом на пост главы Минтруда является заместитель министра финансов Антон Котяков, рассказал источник РБК, знакомый с ходом консультаций по формированию нового правительства.

В пресс-службе Минтруда отказались от комментариев. Антон Котяков не ответил на звонок корреспондента РБК.

Антон Котяков стал заместителем министра финансов в 2017 году, в министерстве он курировал вопросы по бюджетной политике в социальной сфере. До прихода в Минфин он работал сначала министром финансов, а затем экономики и финансов Московской области.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию связал будущее России с преодолением демографического кризиса, назвав низкие доходы населения прямой угрозой. Реальные доходы населения падали с 2014 по 2017 год, а в 2018 году показали околонулевой рост (+0,1%). За девять месяцев текущего года реальные доходы выросли на 0,8%. Естественная убыль населения в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет: за январь—октябрь 2019 года она составила 260 тыс. человек.

Перед страной стоит задача увеличить суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной) к 2024 году до 1,7 против нынешних 1,5, сказал Владимир Путин. Для этого уже с 2020 года материнский капитал должны начать выплачивать при рождении первого ребенка, а сама программа будет продлена до 2026-го, объявил президент. А для поддержки семей с низкими доходами будет введено новое ежемесячное пособие – на ребенка от трех до семи лет.
Согласно майскому указу президента, правительство должно добиться снижения уровня бедности в два раза к 2024 году, то есть до 6,6% от всего населения. По данным за январь—сентябрь 2019 года, за чертой бедности живут 19,2 млн россиян (13,1%).

Автор: Юлия Старостина
Теги: Минтруд РФ, Максим Топилин
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