Эксперты назвали страны с лучшими и худшими пенсионными системами

Лидерами, как и прошлом году, стали Дания и Нидерланды. Аутсайдерами рейтинга остались Аргентина и Таиланд. Всего в список вошли 39 стран, среди которых нет России

Покупатель на улице Нидерландов (Фото: Robin Van Lonkhuijsen / ТАСС)

Лучшими системами пенсионного обеспечения признаны системы Нидерландов и Дании. К такому выводу пришли эксперты Mercer CFA Institute, опубликовавшие Глобальный пенсионный индекс, передает Bloomberg.

В рейтинг попали 39 стран. Его авторы отметили, что оценки пенсионных систем более чем половины стран — 20 — упали в этом году из-за вызванного пандемией коронавирусной инфекции кризиса.

Один из авторов рейтинга Дэвид Нокс рассказал, что мировая рецессия на фоне пандемии привела к сокращению пенсионных взносов, более низкой доходности инвестиций и увеличению государственного долга в большинстве стран.

«Это означает, что некоторым людям придется работать дольше, а другим придется довольствоваться более низким уровнем жизни после выхода на пенсию. Нам придется все больше и больше полагаться на самих себя», — пояснил Нокс.