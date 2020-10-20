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Общество ,  
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Эксперты назвали страны с лучшими и худшими пенсионными системами

Лидерами, как и прошлом году, стали Дания и Нидерланды. Аутсайдерами рейтинга остались Аргентина и Таиланд. Всего в список вошли 39 стран, среди которых нет России
Покупатель на улице Нидерландов
Покупатель на улице Нидерландов (Фото: Robin Van Lonkhuijsen / ТАСС)

Лучшими системами пенсионного обеспечения признаны системы Нидерландов и Дании. К такому выводу пришли эксперты Mercer CFA Institute, опубликовавшие Глобальный пенсионный индекс, передает Bloomberg.

В рейтинг попали 39 стран. Его авторы отметили, что оценки пенсионных систем более чем половины стран — 20 — упали в этом году из-за вызванного пандемией коронавирусной инфекции кризиса.

Один из авторов рейтинга Дэвид Нокс рассказал, что мировая рецессия на фоне пандемии привела к сокращению пенсионных взносов, более низкой доходности инвестиций и увеличению государственного долга в большинстве стран.

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«Это означает, что некоторым людям придется работать дольше, а другим придется довольствоваться более низким уровнем жизни после выхода на пенсию. Нам придется все больше и больше полагаться на самих себя», — пояснил Нокс.

Рейтинг А получили только Нидерланды и Дания. Рейтинг B — у Израиля, Автралии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Сингапура, Канады, Новой Зеландии, Германии, Швеции, Ирландии и Чили.

Аутсайдерами списка стали Аргентина и Таиланд. Из странах с развитой экономикой худшей стала пенсионная система Японии, занявшая 32-е место. Россия в рейтинг не вошла.

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В прошлом году Mercer CFA Institute поставил пенсионные системы Дании и Нидерландов также на первое место. Аргентина и Таиланд, как и в 2020 году, занимали последние места. Тогда в рейтинг попали 37 стран, России среди них также не было.

Год назад вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что российские власти пересмотрят систему расчета пенсий после 2025 года. В частности, планируется отказаться от «балльной» формулы.

Автор
Михаил Котляр
пенсионная система рейтинг
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Эксперты назвали страны с лучшими пенсионными системами
Общество
Правительство пересмотрит систему расчета пенсий после 2025 года
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