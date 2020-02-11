Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

Счетная палата в 2020 году изменит подход к проверкам: они будут проводиться исходя из проблемных областей или нуждающихся в подтверждении гипотез. Аудиторы проверят эффективность льгот для ТЭК, борьбу с ВИЧ и доступность лекарств

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Счетная палата подготовила план проверок на 2020 год. Среди приоритетов аудиторов будет контроль за достижением национальных целей из майского указа президента, говорится в плане мероприятий, с которым ознакомился РБК. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин возьмет под личный контроль анализ достижения цели по росту реальных доходов и пенсий, а также по снижению уровня бедности в стране.

Заместитель главы Счетной палаты Галина Изотова займется аудитом расходования бюджетных средств на организацию первичной медико-санитарной помощи, включая проверку доступности лекарств, а также проанализирует эффективность мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с 2018 года. Объектом проверки станет Минздрав. По официальным данным, в России живет более 1 млн людей с ВИЧ. В федеральном регистре больных ВИЧ-инфекцией есть данные о 896 тыс. человек, из них антиретровирусную терапию получают более 510 тыс.

Новый подход к проверкам

Аудиторы скорректировали подход к планированию проверок, применив риск-ориентированный подход, отмечается в материалах ведомства. Теперь контрольные мероприятия планируются исходя из проблемных областей и формирования гипотез, которые предстоит проверить.

Кроме того, в плане проверок выделены новые ключевые тематики: «Неуспешные школьники» (анализ эффективности мер госполитики в решении проблем детей, испытывающих трудности в освоении школьной программы), «Бюджетный федерализм», «Льготы в нефтегазовом секторе», а также «Неналоговые платежи».