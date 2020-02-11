Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

К примеру, в 2020 году аудитор Андрей Батуркин, согласно плану Счетной палаты, проанализирует эффективность налоговых льгот на исчисление и уплату НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых) и НДД (налога на добавленный доход) в нефтегазовой отрасли, а также исследует подходы по совершенствованию системы неналоговых экологических платежей.
С 2020 года Счетная палата начнет проверять эффективность не только головных структур госкомпаний, но и их дочерних предприятий. Аудиторы будет оценивать решения наблюдательных советов, качество корпоративного управления и всю систему госзакупок.
- Счетная палата намерена проверить госкорпорацию «Роскосмос» в части использования средств из бюджета на обеспечение глобальной космической связи за 2017–2019 годы в рамках госпрограммы «Космическая деятельность России». Проверке аудиторов также подлежат «Российские космические системы», ЦНИИмаш (головной научный институт госкорпорации «Роскосмос») и Научно-исследовательский институт точных приборов.
- «Роскосмос» станет и объектом проверки использования бюджетных средств, выделенных на реализацию целевой программы по развитию системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы.
Аудиторы запланировали анализ деятельности ВЭБ.РФ и курируемых им институтов развития — ДОМ.РФ, Корпорации по развитию МСП (малого и среднего предпринимательства), а также Российского экспортного центра.
Счетная палата также намерена проанализировать политику ЦБ с 2014 по 2020 год в части управления золотовалютными резервами в рамках обеспечения макроэкономической стабильности, национальной экономической безопасности и обеспечения вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира.
Ежегодно Счетная палата выявляет нарушения на сотни миллиардов рублей, в 2019 году эта сумма составила 804 млрд руб., сообщил ранее Кудрин. А ущерб от коррупции в России, по оценке главы Счетной палаты, измеряется триллионами рублей. Кудрин заявил, что сейчас Счетная палата разрабатывает новые методы, которые позволят доказать или опровергнуть факт коррупции и предоставить правоохранительным органам более подробные материалы по итогам аудиторских проверок.
Эксперимент с самозанятыми и наследие чемпионата
Для анализа результатов эксперимента с налогом для самозанятых в четырех регионах России Счетная палата будет работать с Минфином, ФНС России, а также управлениями ФНС в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. В 2019 году в этих субъектах в качестве самозанятых зарегистрировались более 330 тыс. человек, они заплатили более 1 млрд руб. налога на профессиональный доход. С 1 января 2020 года режим для самозанятых распространили еще на 19 регионов, с середины года запланировано расширение специального налогового режима на всю страну.
Аудиторы займутся и проверкой реализации в 2019–2020 годах концепции наследия чемпионата мира по футболу, который Россия принимала в 2018 году. Согласно концепции, до 2023 года федеральный бюджет будет покрывать до 95% затрат на содержание новых стадионов в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске. Это обойдется государству более чем в 16 млрд руб. За это время региональные власти должны выбрать оптимальный вариант управления и выйти на окупаемость площадок, при этом им рекомендовано освободить управляющие стадионами организации от налога на имущество и земельного налога.