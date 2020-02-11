Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 63,77 (+0,3) Quote, 10 фев, 13:31
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 69,82 (+0,19) Quote, 10 фев, 13:31
Участница Pussy Riot сообщила о своем задержании в Петербурге Общество, 00:36 СМИ узнали о планах 300 компаний из Китая одолжить $8,2 млрд из-за вируса Бизнес, 00:22 Трамп сообщил о «супербыстрых ракетах» США для противостояния России Политика, 00:01 Deloitte спрогнозировал до четырех IPO в России в 2020 году Финансы, 00:01 Сколько российских компаний могут выйти на IPO в 2020 году Pro, 00:01 Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году Экономика, 00:00 «Ростех» попросил передать ему контроль за чистотой воздуха Бизнес, 00:00 В кинотеатре «Октябрь» провели эвакуацию с премьеры фильма «Лед 2» Общество, 10 фев, 23:28 Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации о демографии и абортах Общество, 10 фев, 23:18 Белый дом запросил $800 тыс. на сохранение закрытых дипобъектов России Политика, 10 фев, 23:18 «Панцири» отразили две атаки дронов на российскую авиабазу в Сирии Политика, 10 фев, 23:12 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 10 февраля Общество, 10 фев, 22:39 В Ленинградской области подросток умер на уроке физкультуры Общество, 10 фев, 22:34 Трамп назвал вероятный срок окончания распространения коронавируса Общество, 10 фев, 22:30
Экономика ,  
0 

Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

Счетная палата в 2020 году изменит подход к проверкам: они будут проводиться исходя из проблемных областей или нуждающихся в подтверждении гипотез. Аудиторы проверят эффективность льгот для ТЭК, борьбу с ВИЧ и доступность лекарств
Газпром GAZP ₽225,2 -1,71% Купить
Россети RSTI ₽1,59 -0,74% Купить
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Счетная палата подготовила план проверок на 2020 год. Среди приоритетов аудиторов будет контроль за достижением национальных целей из майского указа президента, говорится в плане мероприятий, с которым ознакомился РБК. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин возьмет под личный контроль анализ достижения цели по росту реальных доходов и пенсий, а также по снижению уровня бедности в стране.

Заместитель главы Счетной палаты Галина Изотова займется аудитом расходования бюджетных средств на организацию первичной медико-санитарной помощи, включая проверку доступности лекарств, а также проанализирует эффективность мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с 2018 года. Объектом проверки станет Минздрав. По официальным данным, в России живет более 1 млн людей с ВИЧ. В федеральном регистре больных ВИЧ-инфекцией есть данные о 896 тыс. человек, из них антиретровирусную терапию получают более 510 тыс.

Новый подход к проверкам

Аудиторы скорректировали подход к планированию проверок, применив риск-ориентированный подход, отмечается в материалах ведомства. Теперь контрольные мероприятия планируются исходя из проблемных областей и формирования гипотез, которые предстоит проверить.

Кроме того, в плане проверок выделены новые ключевые тематики: «Неуспешные школьники» (анализ эффективности мер госполитики в решении проблем детей, испытывающих трудности в освоении школьной программы), «Бюджетный федерализм», «Льготы в нефтегазовом секторе», а также «Неналоговые платежи».

К примеру, в 2020 году аудитор Андрей Батуркин, согласно плану Счетной палаты, проанализирует эффективность налоговых льгот на исчисление и уплату НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых) и НДД (налога на добавленный доход) в нефтегазовой отрасли, а также исследует подходы по совершенствованию системы неналоговых экологических платежей.

Госкомпании и ЦБ

С 2020 года Счетная палата начнет проверять эффективность не только головных структур госкомпаний, но и их дочерних предприятий. Аудиторы будет оценивать решения наблюдательных советов, качество корпоративного управления и всю систему госзакупок.

  • Согласно плану мероприятий, проверки в текущем году пройдут в «Газпроме», «Роснефтегазе», «Ростехе», а также «Росатоме», «Россетях», «Ростелекоме» и «Почте России».

  • В рамках аудита Росавтодора Счетная палата проверит расходование бюджетных средств (в том числе из Фонда национального благосостояния) на строительство в Подмосковье Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).

  • Счетная палата намерена проверить госкорпорацию «Роскосмос» в части использования средств из бюджета на обеспечение глобальной космической связи за 2017–2019 годы в рамках госпрограммы «Космическая деятельность России». Проверке аудиторов также подлежат «Российские космические системы», ЦНИИмаш (головной научный институт госкорпорации «Роскосмос») и Научно-исследовательский институт точных приборов.
  • «Роскосмос» станет и объектом проверки использования бюджетных средств, выделенных на реализацию целевой программы по развитию системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы.

Аудиторы запланировали анализ деятельности ВЭБ.РФ и курируемых им институтов развития — ДОМ.РФ, Корпорации по развитию МСП (малого и среднего предпринимательства), а также Российского экспортного центра.

Счетная палата также намерена проанализировать политику ЦБ с 2014 по 2020 год в части управления золотовалютными резервами в рамках обеспечения макроэкономической стабильности, национальной экономической безопасности и обеспечения вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира.

Нарушения на миллиарды

Ежегодно Счетная палата выявляет нарушения на сотни миллиардов рублей, в 2019 году эта сумма составила 804 млрд руб., сообщил ранее Кудрин. А ущерб от коррупции в России, по оценке главы Счетной палаты, измеряется триллионами рублей. Кудрин заявил, что сейчас Счетная палата разрабатывает новые методы, которые позволят доказать или опровергнуть факт коррупции и предоставить правоохранительным органам более подробные материалы по итогам аудиторских проверок.

Эксперимент с самозанятыми и наследие чемпионата

Для анализа результатов эксперимента с налогом для самозанятых в четырех регионах России Счетная палата будет работать с Минфином, ФНС России, а также управлениями ФНС в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. В 2019 году в этих субъектах в качестве самозанятых зарегистрировались более 330 тыс. человек, они заплатили более 1 млрд руб. налога на профессиональный доход. С 1 января 2020 года режим для самозанятых распространили еще на 19 регионов, с середины года запланировано расширение специального налогового режима на всю страну.

Аудиторы займутся и проверкой реализации в 2019–2020 годах концепции наследия чемпионата мира по футболу, который Россия принимала в 2018 году. Согласно концепции, до 2023 года федеральный бюджет будет покрывать до 95% затрат на содержание новых стадионов в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске. Это обойдется государству более чем в 16 млрд руб. За это время региональные власти должны выбрать оптимальный вариант управления и выйти на окупаемость площадок, при этом им рекомендовано освободить управляющие стадионами организации от налога на имущество и земельного налога.

Автор: Анна Гальчева
При участии: Юлия Старостина
Теги: Счетная палата, проверки, госкомпании
Материалы по теме
Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов
Экономика
Кудрин назвал объемы воровства из федерального бюджета
Общество
Кудрин сообщил Путину о новых функциях Счетной палаты
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter