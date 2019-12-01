Роспотребнадзор назвал основные пути заражения ВИЧ

Почти 60% случаев заражения ВИЧ-инфекцией в 2019 году связаны с гетеросексуальными контактами, заявили «РИА Новости» в пресс-службе Роспотребнадзора. По данным ведомства, 39% случаев обусловлены потреблением наркотиков, а еще 2,5% - гомосексуальными контактами.

Всего за 10 месяцев текущего года было зарегистрировано почти 66 тыс. новых случаев заболевания ВИЧ. Как заявили в Роспотребнадзоре, это на 8% меньше показателя за аналогичный период 2018 года.

Как уточнили в ведомстве, в настоящий момент в России живут более 1 млн людей с ВИЧ. В федеральном регистре больных ВИЧ-инфекцией есть данные о 896 тыс. человек, из них антиретровирусную терапию получают более 510 тыс.

По данным Роспотребнадзора, почти две трети (63%) приходятся на мужчин, а на женщин – 37%. Наиболее неблагоприятная ситуация по ВИЧ-инфекции складывается в Иркутской, Кемеровской, Оренбургской, Свердловской, Томской, тюменской и Челябинской областях.

В начале ноября ведомство сообщило, что разработало с целью лечения ВИЧ-инфекций российскую версию системы редактирования генома CRISPR, основанную на внесении изменений в генетический аппарат клеток. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, системы CRISPR можно использовать для терапии ВИЧ, наследственных и приобретенных заболеваний, среди которых рак, аутоиммунные и орфанные заболевания.