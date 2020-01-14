Кудрин сообщил Путину о новых функциях Счетной палаты

Счетная палата России начнет контролировать эффективность госкомпаний, не ограничиваясь контролем головных структур, сообщил руководитель ведомства Алексей Кудрин во время встречи с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма диалога опубликована на сайте Кремля.

По словам Кудрина, Счетная палата будет оценивать решения наблюдательных советов госкомпаний, качество корпоративного управления и всю систему госзакупок. Решения по имущественным вопросам будут контролировать на всех уровнях системы, в том числе у «дочек» компаний, отметил глава Счетной палаты.

Кудрин уточнил, что в ближайшее время в ведомстве, как и раньше, будут оценивать эффективность Росатома, Росавтодора и РЖД. Кроме того, к анализу добавят «Ростех», «Газпром» и «Роснефтегаз», отметил Кудрин. «Это наши ориентиры — сделать госкомпании более эффективными для нашей современной экономики», — сообщил глава Счетной палаты.