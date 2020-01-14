Кудрин оценил объемы коррупции в России в триллионы рублей

Ущерб от коррупции в России может измеряться триллионами рублей. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что пока не наблюдает снижения уровня коррупции в стране. «Я ориентируюсь на общие исследования: они показывают, что коррупция пока не снижается», — сказал Кудрин.

По его словам, надзорный орган при выявлении финансовых нарушений может только обратиться в правоохранительные органы. Далее силовые структуры уже самостоятельно решают, считать ли эти нарушения коррупционными преступлениями или нет.

Кудрин рассказал, что сейчас его ведомство разрабатывает новые методы, которые позволят доказать или опровергнуть коррупцию и предоставлять правоохранительным органам более подробные материалы.